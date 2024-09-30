شباب الأهلي يضم غوميز.. وأغوديلو إلى الوحدة

أعلنت شركة شباب الأهلي أمس التعاقد مع اللاعب البرازيلي إيغور غوميز (23 عاماً)، مدافع إنترناسيونال البرازيلي، ليتم قيده كلاعب مقيم في قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي في الموسم الجاري 2024 - 2025.

وتعاقدت شركة بنادي الوحدة مع الكولومبي كيفن أغوديلو (25 عاماً) قادماً من نادي النصر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وأكمل الوحدة بالتعاقد مع أغوديلو ملف الخماسي الأجنبي في الفريق لينضم إلى الإيراني أحمد نور الله، والأوزبكي أيركينوف، والنيجيري فيليب أوتيلي، والسوري عمر خريبين.