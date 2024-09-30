حتا يواجه الظفرة.. والحمرية يستقبل النواخذة في نصف نهائي تمهيدي «أغلى الكؤوس»

تتضح اليوم هوية المتأهلين لدور الـ 16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، بإقامة مباراتي نصف نهائي تمهيدي الكأس الغالية، وتجمع المباراة الأولى فريق حتا ضد الظفرة بملعب حمدان بن راشد في تحمل في طياتها ذكريات مواجهة الفريقين المتكررة في دوري المحترفين قبيل هبوطهما إلى دوري الدرجة الأولى ((الهواة)).

ووصل حتا إلى هذا الدور بعد الفوز العريض على الجزيرة الحمراء بنتيجة 3 - 1 فيما بلغ الظفرة الدور نفسه بالفوز على يونايتد بهدف، ويلاقي الفائز من مباراة ملعب حتا فريق العين في مرحلة دور الـ 16، وفي المباراة الثانية ينتظر بني ياس الفائز من لقاء الحمرية ودبا الفجيرة الذي يقام في نفس التوقيت 5:15 مساءً. وبلغ الحمرية المربع الذهبي بعد الفوز على الفجيرة 2 - 0 فيما جاء تأهل النواخذة لهذا الدور بعد فوزه على مصفوت بهدفين دون رد.

وأكد محمد الجالبوت مدرب حتا جاهزية الإعصار لمباراة اليوم ضد الظفرة، مشيراً إلى أن اللقاء على درجة عالية من الأهمية وعلى لاعبي الفريق الحفاظ على تركيزهم طوال زمن اللقاء محذراً في ذات الوقت من خطورة الفريق الزائر الذي يضم لاعبين على مستوى عال.

ولذلك يجب أن يكون لاعبو الإعصار في كامل تركيزهم، وقال: نتطلع لمواصلة مشوار الانتصارات وبلوغ مرحلة دور ثمن نهائي المسابقة الأغلى. ويتطلع النواخذة لمواصلة مشوار الانتصارات بعد الفوز الأخير على مصفوت الذي أخرج فريق الإمارات في الدور الأول، ودعا الدكتور عبد الله مسفر مدرب دبا لاعبي الفريق إلى ضرورة الاستعداد الجيد لمباراة اليوم، داعياً إلى توخي الحذر في نفس الوقت من خطورة الفريق المضيف، والذي تمكن من إزاحة الفجيرة من ربع نهائي المسابقة.