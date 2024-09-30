صناع محتوى صوتي لـ« البيان»: دبي نهضت بصناعة «البودكاست» عربياً ودعمت انتشاره

ثمن عدد من صناع المحتوى الصوتي الجهود التي تبذلها حكومة دبي متمثلة في نادي دبي للصحافة في تعزيز نمو ((صناعة البودكاست)) في المنطقة، وتوسيع دائرة انتشاره والاستفادة منه والارتقاء به عبر تذليل العقبات التي تواجه القطاع محلياً وعربياً.

وقالوا لـ((البيان)) إن التحديات التي يواجهها صناع المحتوى تتمثل في عدم توفر المعدات الصوتية المتطورة مثل الكاميرات والميكروفونات ذات الجودة العالية، ونقص مهارات الإعداد وأساليبها الحديثة، وطرق صناعة المحتوى الهادف واختيار المواضيع والقضايا التي تستقطب وتهم الجمهور، مؤكدين أن الدعم الكبير من نادي دبي للصحافة ساهم في تجاوز هذه التحديات، واستقطب العديد من المتابعين لهذا الإعلام الجديد. ودعوا إلى ضرورة مواجهة التحديات المرتبطة بالاستثمار في صناعة ((البودكاست العربي)) وكيفية الاستفادة من الخبرات التسويقية والترويجية المتوفرة في العالم العربي، لتحقيق إيرادات وربحية من هذه الصناعة، وكذلك العمل على توفير التسهيلات والمزايا المقدمة لصناع ((البودكسات)) العرب.

وأكد سالم الهاجري أن صناعة المحتوى الصوتي تطورت في دبي بشكل كبير بفضل الجهود المستمرة التي يقوم بها نادي دبي للصحافة، وأن مهرجان ((بودفست دبي)) فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات لمشاركة تجاربها مع الآخرين المهتمين بالمجال.

ولفت إلى أن ((بودفست دبي)) منح أصحاب هذه الصناعة دفعة قوية لصناعة المحتوى الصوتي محلياً وعربياً، وساهم في تمكين فرص الوصول بالبودكاستر العرب إلى أعلى مستويات التميز.

بدوره، قال محمد راشد صاحب برنامج ((البادوك)) المختص بسباقات الخيل المحلية والعالمية عبر التغطية والتحليل، إن مكانة دبي الريادية كمركز إعلامي محوري، ونقطة ارتكاز أساسية لصناعة وتطوير الإعلام الرقمي والمحتوى الصوتي في المنطقة، ساهمت في دفع صناع هذا المحتوى لبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة نمو الصناعة الإعلامية الجديدة.

وأشارت ريم خليل، صاحبة البرنامج الصوتي ((ثلاثة)) الذي يناقش عدة قضايا أبرزها الاجتماعية والثقافية والتاريخية، إلى ضرورة الاهتمام بهذه الصناعة عربياً اقتداء بدبي، من خلال توفير التمويل والمقومات اللازمة لها، لتحفيز نمو المحتوى الصوتي، وتوسيع نطاق متابعيه بما يسهم بقوة في النهوض بهذا الشكل الإعلامي الجديد، فضلاً عن ضرورة العمل على تعزيز التواجد العربي فيه من خلال محتوى رفيع الجودة.

من ناحيته، شدد عبدالله الشامسي صاحب برنامج ((بود ساح)) المختص بالعديد من المجالات أبرزها السياحة والثقافة، على أهمية أن يتمتع صانع المحتوى بالثقافة والمعرفة الكافية في المواضيع التي يناقشها في قناته لكي يتمكن من نقلها بشكل صحيح إلى متابعيه.

وأضاف أنه يجب العمل على توفير التمويل اللازم لهذه الصناعة الرقمية الجديدة في ظل النمو السريع لقطاع ((البودكاست)) عالمياً، وتحوله إلى صناعة ذات مردود اقتصادي كبير، تواكب وتيرة التحول العالمي المتسارع نحو البيئة الرقمية.