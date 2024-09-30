«دبي للصحافة» يخرِّج الدفعة الأولى من المشاركين في «البودكاست العربي»

ضمن فعاليات الدورة الرابعة من ((دبي بودفست)) التي نظمت في دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة أكثر من 100 شخصية من نخبة صناع البودكاست في المنطقة، وبحضور كبرى الشركات الإقليمية والدولية المعنية بإنتاج وصناعة البودكاست في المنطقة، أعلن نادي دبي للصحافة عن تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج البودكاست العربي الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وهي واحدة من المبادرات الرائدة التي أطلقها النادي من دبي إلى العالم العربي للمساهمة في دعم صناعة البودكاست في المنطقة والمشاركة في إنتاج محتوى صوتي بمشاركة نخبة من الكفاءات وصناع المحتوى العرب وشخصيات إعلامية بارزة.

وجاء تخريج الدفعة من المنتسبين وعددهم 35 مشاركاً ضمن مختلف فئات البودكاست، المجتمع، الثقافة، التاريخ، الأدب، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد، ريادة الأعمال، الفن، التربية، الإنساني، الصحة، الاستدامة، الرياضة، تطوير الذات والسياحة، في إطار ما تشهده صناعة تطوير المحتوى الصوتي الرقمي من بدايات قوية تتطلب التعاون لإعداد كوادر احترافية متخصصة على قدر كبير من الإلمام بكافة المقومات اللازمة.

وقدم المشاركون في البرنامج أكثر من 20 حلقة بودكاست تناولت مختلف القضايا وتم نشرها بالتعاون مع شركاء نادي دبي للصحافة على المنصات الخاصة بإنتاج ونشر البودكاست مثل بوديو وسبوتيفاي وآبل.

كما أعلن نادي دبي للصحافة عن فتح باب التسجيل لاختيار وقبول الدفعة الثانية من المشاركين في البرنامج خلال العام المقبل.

أكبر منصة

وبهذه المناسبة هنأت منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، المشاركين في برنامج البودكاست العربي على تخرجهم من البرنامج الذي تم تصميمه خصيصاً لتطوير مهاراتهم والاستفادة من مواهبهم ورؤاهم وأفكارهم في خدمة الموضوعات التي تهم المجتمع العربي، ولا سيما مع تزايد انتشار قنوات البودكاست والزيادة الملحوظة في عدد ساعات الاستماع في المنطقة العربية.

وقالت: هذه الخطوة الأولى نحو الريادة في صناعة البودكاست، هدفنا إيجاد أكبر منصة لانطلاق المحتوى الصوتي العربي، والبدء من خلال البرنامج بأول سلسلة بودكاست حواري فكري إبداعي وثقافي بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة على مستوى الوطن العربي، مؤكدةً أنه من بين كل أشكال العمل الإعلامي المختلفة، لا يوجد شكل حدث له انتشار سريع كماً وكيفاً على المستوى العالمي أكثر من البودكاست، كما أنه يحقق قفزات هائلة في جذب المعلنين واستقطاب الاستثمارات.

وأضافت منى المرّي: لدينا تطلعات طموحة تواكب سعينا الدائم لنكون شريكاً إيجابياً في تشكيل ملامح مستقبل القطاعات الإعلامية الحديثة في المنطقة.

شراكات متينة

بدروها، أعربت محفوظة عبدالله، مسؤولة تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، عن بالغ تقديرها لشركاء النادي من المؤسسات الإعلامية ومنصات التدوين الصوتي وكليات الإعلام، الذين شاركوا تجاربهم الإبداعية مع المشاركين في برنامج البودكاست العربي، والذي انعكس بدروه على إيجاد قاعدة صلبة لتطوير الأفكار وكتابة النصوص وتقنيات التسجيل والمونتاج والتسويق، بالإضافة إلى إكساب المشاركين مهارات الإلقاء وتقديم البرامج والمحاورة، ما ساعدهم على اكتساب المعرفة اللازمة لإنتاج وتقديم محتوى عربي صوتي هادف وعالي الجودة. وقالت: تزامن تخريج المشاركين في البرنامج مع ((دبي بودفست)) واليوم العالمي للبودكاست، هو علامة فارقة في مستقبل جميع المشاركين، حيث نجحنا من خلال الدورات الماضية من هذا الحدث، في بناء مشهد إعلامي يواكب المستقبل ويؤسس لمرحلة عربية جديدة من حيث التقنيات والأدوات المستخدمة في صناعة البودكاست، كما نجحنا في بناء شراكات متينة مع أهم رموز صناعة المحتوى الصوتي العربي.. ولمسنا منهم التزاماً مهنياً ملهماً وحرصاً على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة للبرنامج لتأكيد قيمته وأثره الإيجابي على امتداد قطاع البودكاست العربي بصورة عامة.

عاصمة الإعلام

ويأتي الكشف عن فتح باب التسجيل لقبول المرشحين للدفعة الثانية من برنامج البودكاست العربي في سياق حرص نادي دبي للصحافة على استكمال رسالته الرامية إلى المساهمة بدور فاعل ومؤثر وملموس في دفع مسيرة التطوير للأدوات الإعلامية الحديثة في المنطقة، وتأكيد دور دبي ومكانتها في قلب عملية التطوير الإعلامي بما قدمته على مدار سنوات طويلة من إسهامات ومبادرات واكبت خلالها مختلف التطورات والمتغيرات التي أثرت في القطاع الإعلامي بصورة عامة وأثرت فيه، حيث كانت دبي دائماً الوجهة التي يجتمع فيها صناع الإعلام العربي وكبرى الشركات الرقمية والتقنية على مستوى العالم.

شركاء النجاح

وشارك في الدفعة الأولى من برنامج البودكاست العربي 35 مشاركاً من مختلف الكفاءات الشابة، بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وأكاديمية سكاي نيوز عربية، وكلية محمد بن راشد للإعلام، ومنصة بوديو الرائدة في إنتاج وصناعة البودكاست، وشركة الوسائط الصوتية الرقمية الرائدة صوت، وشبكة الإذاعة العربية، وتطبيق وجيز، ومنصة حكواتي، وذا دايركشن بودكاست، وشبكة أمايا للإعلام، وأكاديمية فوكس نيوز، وشركة شور العالمية، وشبكة كيرنينج كلتشرز، وRSS، وشركة دُكان ميديا.

ويمكن التسجيل في الدفعة الثانية للبرنامج عبر الرابط: