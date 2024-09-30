اليرموك تبحث مع السفارة الأردنية بالقاهرة تعزيز تعاونها مع الجامعات المصرية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 30 أيلول ( بترا )-التقى رئيس اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، خلال زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية.

واستعرض مسّاد، بحسب بيان للجامعة، خلال اللقاء الذي حضره الملحق الثقافي في السفارة الأردنية بالقاهرة الدكتور عبد الله الحراحشة، ما تطرحه الجامعة من تخصصات في مختلف الحقول العلمية والصحية والإنسانية، وحرصها على توسيع قاعدة تعاونها مع مختلف المؤسسات التعليمية العربية والإقليمية والدولية الأمر الذي ينعكس إيجابا على تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعة.

وأشار إلى أن اليرموك وضمن خطتها للتحديث والتطوير، استحدثت عددا من التخصصات لمرحلتي البكالوريوس والماجستير والتي تواكب المتغيرات التكنولوجية الحديثة وتوائم حاجات سوق العمل المحلية والعربية والدولية، وقامت بتعديل وتطوير الخطط الدراسية لمختلف برامجها بهدف تقديم كفاءات مؤهلة علميا ومهاريا.

وبحث اللقاء سبل تعزيز سبل التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بين "اليرموك" ومختلف الجامعات المصرية من خلال الملحقية الثقافية في السفارة الأردنية بالقاهرة.

من جهته، أشاد العضايلة بالسمعة العلمية المتميزة لجامعة اليرموك، لافتا إلى أهمية التحديث والتطوير التي خطتها "اليرموك" ودورها في رفع تصنيف الجامعة على المستويين العربي والدولي.

وأكد العضايلة استعداد السفارة إلى مد جسور التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة اليرموك ومختلف مؤسسات التعليم العالي المصرية، بما يُمكنها من تسويق برامجها الأكاديمية المختلفة واستقطاب المزيد من الطلبة العرب والأجانب للدارسة فيها.

--(بترا )

أ غ / أز/ ف م

30/09/2024 20:22:41