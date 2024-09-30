اليرموك تبحث مع السفارة الأردنية بالقاهرة تعزيز تعاونها مع الجامعات المصرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 30 أيلول ( بترا )-التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، خلال زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية.
واستعرض مسّاد، بحسب بيان للجامعة، خلال اللقاء الذي حضره الملحق الثقافي في السفارة الأردنية بالقاهرة الدكتور عبد الله الحراحشة، ما تطرحه الجامعة من تخصصات في مختلف الحقول العلمية والصحية والإنسانية، وحرصها على توسيع قاعدة تعاونها مع مختلف المؤسسات التعليمية العربية والإقليمية والدولية الأمر الذي ينعكس إيجابا على تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعة.
وأشار إلى أن اليرموك وضمن خطتها للتحديث والتطوير، استحدثت عددا من التخصصات لمرحلتي البكالوريوس والماجستير والتي تواكب المتغيرات التكنولوجية الحديثة وتوائم حاجات سوق العمل المحلية والعربية والدولية، وقامت بتعديل وتطوير الخطط الدراسية لمختلف برامجها بهدف تقديم كفاءات مؤهلة علميا ومهاريا.
وبحث اللقاء سبل تعزيز سبل التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بين "اليرموك" ومختلف الجامعات المصرية من خلال الملحقية الثقافية في السفارة الأردنية بالقاهرة.
من جهته، أشاد العضايلة بالسمعة العلمية المتميزة لجامعة اليرموك، لافتا إلى أهمية التحديث والتطوير التي خطتها "اليرموك" ودورها في رفع تصنيف الجامعة على المستويين العربي والدولي.
وأكد العضايلة استعداد السفارة إلى مد جسور التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة اليرموك ومختلف مؤسسات التعليم العالي المصرية، بما يُمكنها من تسويق برامجها الأكاديمية المختلفة واستقطاب المزيد من الطلبة العرب والأجانب للدارسة فيها.
--(بترا )
أ غ / أز/ ف م
30/09/2024 20:22:41
MENAFN30092024000117011021ID1108731351
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