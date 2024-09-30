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مصر ترحب بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي

9/30/2024 3:05:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 9 (كونا) -- رحبت مصر اليوم الاثنين بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين برعاية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن أملها في أن تعطي هذه الخطوة الإيجابية الدفعة اللازمة لجهود تحقيق الاستقرار في كافة أنحاء الأراضي الليبية.
وأكدت مصر عزمها مواصلة العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتحقيق آماله.
وكان مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة قد وقعا أخيرا اتفاقا لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من السلك الدبلوماسي بمقر البعثة الأممية في (طرابلس).
وينص الاتفاق على ترشيح ناجي بلقاسم لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ومرعي البرعصي لتولي نائب المحافظ في غضون اسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب. (النهاية)

أ س م / م م ج




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