مصر ترحب بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 30 - 9 (كونا) -- رحبت مصر اليوم الاثنين بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين برعاية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن أملها في أن تعطي هذه الخطوة الإيجابية الدفعة اللازمة لجهود تحقيق الاستقرار في كافة أنحاء الأراضي الليبية.
وأكدت مصر عزمها مواصلة العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتحقيق آماله.
وكان مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة قد وقعا أخيرا اتفاقا لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من السلك الدبلوماسي بمقر البعثة الأممية في (طرابلس).
وينص الاتفاق على ترشيح ناجي بلقاسم لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ومرعي البرعصي لتولي نائب المحافظ في غضون اسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب. (النهاية)
أ س م / م م ج
MENAFN30092024000071011013ID1108731164
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