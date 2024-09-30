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ارتفاع أسعار النفط بفعل مخاطر مرتبطة بالإمدادات في الشرق الأوسط

9/30/2024 3:02:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، متأثرة بزيادة المخاوف من اضطراب محتمل في الإمداد من منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.


ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 16 سنتا ليصل إلى 72.14 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات لتصل إلى 68.26 دولار للبرميل.


وانخفض خام برنت نحو 3 بالمئة الأسبوع الماضي، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5 بالمئة مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بعد فشل التحفيز المالي من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط، في دعم ثقة السوق.


وتترقب الأسواق اليوم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)،"جيروم باول"، تلمسًا لمؤشرات على وتيرة تيسير السياسة النقدية.


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