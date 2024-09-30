ارتفاع أسعار النفط بفعل مخاطر مرتبطة بالإمدادات في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، متأثرة بزيادة المخاوف من اضطراب محتمل في الإمداد من منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.
ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 16 سنتا ليصل إلى 72.14 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات لتصل إلى 68.26 دولار للبرميل.
وانخفض خام برنت نحو 3 بالمئة الأسبوع الماضي، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5 بالمئة مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بعد فشل التحفيز المالي من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط، في دعم ثقة السوق.
وتترقب الأسواق اليوم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)،"جيروم باول"، تلمسًا لمؤشرات على وتيرة تيسير السياسة النقدية.
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