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7 ميداليات ملونة لـالمصارعة الرومانية في بطولة بولندا الدولية

9/30/2024 3:02:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – أنهى المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية للفئة تحت 17 عاما، مشاركته في بطولة بولندا الدولية، بإحرازه سبع ميداليات ملونة "فضية و6 برونزيات"، في البطولة التي تقام دوريا منذ نحو 50 عاما، وحظيت بمشاركة واسعة من دول؛ بولندا، النرويج، ليتوانيا، أوكرانيا، الدنمارك، إلى جانب الأردن.
ونجح اللاعب آدم أبو فارع بإحراز الميدالية الفضية، فيما جاءت الميداليات البرونزية الست عن طريق اللاعبين، أوس سميح، سند ناغوج، عمرو أبو رميلة، علي أبو نصير، زيد ناغوج وسلطان عادل، في الوفد الذي ترأسته عضو اتحاد المصارعة إسراء جمعة ويضم مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية إبراهيم عرعر، المعالجة سفيتلانا، ومدير الاتحاد عبدالعزيز طملية.
ويواصل المنتخب الوطني معسكره التدريبي في بولندا حتى الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بهدف إكساب اللاعبين المزيد من خبرات الاحتكاك والوقوف على البساط، كما تتواجد لاعبات المنتخب الوطني للسيدات، قطر الندى، ليان القواسمة وتقى ياسين في المعسكر إلى جانب مدربهن رائد القيسي.
وقال المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ في معرض رده على استفسارات "الغد": "نلمس تطورا كبيرا في مستوى اللاعبين، وهذا يمنحنا مؤشرات حقيقية بأننا نمضي في الطريق الصحيح قياسا بالنتائج المتحققة أيضا".
وأضاف: "كل فئة لدينا نحرص على وضع خطة الإعداد الخاصة بها، والحفاظ على مستوى اللاعبين، كما أن رفعه للأفضل يتطلب منا زيادة فرص الاحتكاك واستمرار المعسكرات الداخلية والخارجية"، مشددا على أن الهدف الأسمى للمصارعة الرومانية، يتمثل في الحصول على ميدالية قارية تمهيدا لتحقيق إنجاز عالمي.
من جانبه، قال مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية إبراهيم عرعر: "قدم لاعبونا أداء مشرفا وكنا قريبين من التتويج بالذهب، لكننا تعرضنا لظلم من لجنة التحكيم، غير أننا ننظر اليوم لمكتسبات المشاركة والنتائج المتحققة للبناء عليها، خصوصا وأن لاعبينا قدموا أداءا فنيا مشرفا وفي مختلف الأوزان".
إلى ذلك، اختتمت أول من أمس منافسات بطولة درع الاتحاد للمصارعة الرومانية والحرة للفئات العمرية تحت 12 و15 و17 عاما، والتي أقيمت فعالياتها في صالة اليرموك الخاصة باتحاد المصارعة في مدينة الحسين للشباب. حيث شهدت البطولة مشاركة قياسية لنحو 200 لاعب يمثلون مختلف الأندية والمراكز، وذلك في إطار مساعي اتحاد المصارعة لاستكشاف اللاعبين بهدف زيادة القاعدة.

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