7 ميداليات ملونة لـالمصارعة الرومانية في بطولة بولندا الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – أنهى المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية للفئة تحت 17 عاما، مشاركته في بطولة بولندا الدولية، بإحرازه سبع ميداليات ملونة "فضية و6 برونزيات"، في البطولة التي تقام دوريا منذ نحو 50 عاما، وحظيت بمشاركة واسعة من دول؛ بولندا، النرويج، ليتوانيا، أوكرانيا، الدنمارك، إلى جانب الأردن.
ونجح اللاعب آدم أبو فارع بإحراز الميدالية الفضية، فيما جاءت الميداليات البرونزية الست عن طريق اللاعبين، أوس سميح، سند ناغوج، عمرو أبو رميلة، علي أبو نصير، زيد ناغوج وسلطان عادل، في الوفد الذي ترأسته عضو اتحاد المصارعة إسراء جمعة ويضم مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية إبراهيم عرعر، المعالجة سفيتلانا، ومدير الاتحاد عبدالعزيز طملية.
ويواصل المنتخب الوطني معسكره التدريبي في بولندا حتى الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بهدف إكساب اللاعبين المزيد من خبرات الاحتكاك والوقوف على البساط، كما تتواجد لاعبات المنتخب الوطني للسيدات، قطر الندى، ليان القواسمة وتقى ياسين في المعسكر إلى جانب مدربهن رائد القيسي.
وقال المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ في معرض رده على استفسارات "الغد": "نلمس تطورا كبيرا في مستوى اللاعبين، وهذا يمنحنا مؤشرات حقيقية بأننا نمضي في الطريق الصحيح قياسا بالنتائج المتحققة أيضا".
وأضاف: "كل فئة لدينا نحرص على وضع خطة الإعداد الخاصة بها، والحفاظ على مستوى اللاعبين، كما أن رفعه للأفضل يتطلب منا زيادة فرص الاحتكاك واستمرار المعسكرات الداخلية والخارجية"، مشددا على أن الهدف الأسمى للمصارعة الرومانية، يتمثل في الحصول على ميدالية قارية تمهيدا لتحقيق إنجاز عالمي.
من جانبه، قال مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية إبراهيم عرعر: "قدم لاعبونا أداء مشرفا وكنا قريبين من التتويج بالذهب، لكننا تعرضنا لظلم من لجنة التحكيم، غير أننا ننظر اليوم لمكتسبات المشاركة والنتائج المتحققة للبناء عليها، خصوصا وأن لاعبينا قدموا أداءا فنيا مشرفا وفي مختلف الأوزان".
إلى ذلك، اختتمت أول من أمس منافسات بطولة درع الاتحاد للمصارعة الرومانية والحرة للفئات العمرية تحت 12 و15 و17 عاما، والتي أقيمت فعالياتها في صالة اليرموك الخاصة باتحاد المصارعة في مدينة الحسين للشباب. حيث شهدت البطولة مشاركة قياسية لنحو 200 لاعب يمثلون مختلف الأندية والمراكز، وذلك في إطار مساعي اتحاد المصارعة لاستكشاف اللاعبين بهدف زيادة القاعدة.
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