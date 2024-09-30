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ثلاثي هجومي مقترح لمواجهة حالات الطوارئ في المنتخب

9/30/2024 3:02:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يرى الشارع الرياضي المحلي، أن أبرز ما أفرزته الجولات الست من دوري المحترفين لكرة القدم، تواجد 3 نجوم قادرين على منح المنتخب الوطني لكرة القدم فرصة التمتع باستمرارية قوته الهجومية الضاربة التي اعتدنا عليها منذ نهائيات كأس آسيا 2023 التي جرت في قطر، والتي احتل فيها منتخب النشامى المركز الثاني بعد عروض رائعة ومميزة، قادها ثلاثي الهجوم المرعب موسى التعمري، علي علوان ويزن نعيمات.
ومع ارتفاع وتيرة الحديث عن مشاركة أو عدم مشاركة نعيمات والتعمري في المباراتين المقبلتين أمام منتخبي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان يومي 10 و15 الشهر الحالي، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026، بسبب معاناتهما من إصابتين، برز حديث آخر عن تألق لافت للثلاثي صاحب النزعة الهجومية أحمد العرسان ومهند سمرين وعلي العزايزة، الذين تألقوا خلال مشاركتهم في مباريات فرقهم الفيصلي والوحدات والرمثا في الجولات الأخيرة من الدوري.
وجاء التألق اللافت لهذا الثلاثي في الدوري، ليفتح باب الحديث والنقاش، عن إمكانية استدعاء العرسان وسمرين والعزايزة لصفوف المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، ليشكلوا نقاط قوة هجومية قادرة على إنقاذ المنتخب في حالات الطوارئ، وفي حال غياب التعمري أو النعيمات، إلى جانب الاستفادة أيضا من الثنائي عارف الحاج وإبراهيم صبرة المتواجدين أصلا في المنتخب.
ويرى المتابعون أن هذا الثلاثي قادر على منح الاستمرارية للقوة الهجومية لمنتخب النشامى، في ظل ما يتمتع به من نضج تكتيكي، وقوة بدنية، وقدرة على قراءة الملعب، ما يمنحهم ميزات المهاجم الناجح، أو اللاعب المتألق خلف المهاجم، بل إنهم قادرون على امتلاك حلول هجومية من الممكن أن تثري المنتخب في حال غياب التعمري والنعيمات، أو في حال استبدالهما خلال المباريات.
وتألق العرسان في المباريات الأخيرة للفيصلي، ونجح في صناعة الأهداف والتسجيل، وهو ما انطبق على لاعب الرمثا العزايزة، وكذلك لاعب الوحدات سمرين، ما دفع المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي، لوضع هذا الثلاثي تحت دائرة الضوء، للاستعانة بهم وفق ما يراه المدرب مناسبا.
ويؤكد المدرب الأردني في نادي لاشيحانية القطري ماهر اسماعيل، أن هذا الثلاثي برز بشكل لافت في الجولات الأخيرة من دوري المحترفين، وأثبت سمرين والعرسان والعزايزة أنهم يملكون قدرات هجومية مميزة، قادرة على تعويض غياب نعيمات أو التعمري بنسبة مقبولة، وهو الأمر الذي يجب أن نستثمره في المرحلة المقبلة، في ظل عدم وضوح الرؤيا بشأن تعافي نعيمات والتعمري.
وقال إسماعيل لـ"الغد": المنتخب الوطني عرف بقوته الهجومية في كأس آسيا الأخيرة في قطر، حيث برز بشكل لافت التعمري ونعيمات وعلي علوان، الأمر الذي أسعد الجماهير التي راحت تتغنى بهذه القوة الهجومية التي يجب أن نحافظ على استمراريتها، من خلال البحث التدريجي عن النجوم القادرين على سد أي فراغ قد يخلفه التعمري ونعيمات، وأعتقد أن العرسان وسمرين والعزايزة مؤهلين لذلك".
وأكد ماهر إسماعيل أن المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي، تابع المباريات ولديه القدرة على اختيار اللاعبين المناسبين للمرحلة المقبلة، التي نخوض فيها الشهر الحالي، مباراتين مهمتين أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان.
أما المشجع فريد عيسى، فقد تمنى أن يسعف الوقت التعمري والنعيمات للعودة للمشاركة في مباراتي كوريا وسلطنة عمان، مؤكدا أن هذا الثنائي من الصعب تعويضه في المرحلة المقبلة.
واضاف: "رغم صعوبة تعويض هذا الثنائي، إلا أنني أجد أنه وبناء على متابعة الدوري أن العرسان وسمرين والعزايزة من الممكن أن يشكلوا حلا لمدرب المنتخب في حال غياب التعمري ونعيمات، كما أنني أجزم أن صغر سن العزايزة وسمرين يؤهلهما ليكونا مهاجمي المنتخب الوطني في المستقبل القريب، ويجب أن نهتم بهما بشكل أفضل.

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