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الوحدات يطلب الانتصار والصدارة الآسيوية من الشارقة الإماراتي اليوم

9/30/2024 3:02:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يطلب فريق الوحدات الانتصار وصدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا 2، عندما يحل ضيفا على الشارقة الإماراتي في المباراة التي تقام عند الساعة 7 من مساء اليوم على ستاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة.
وينشد الفريقان "فك" الشراكة في الصدارة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد تحقيقيهما الفوز في الجولة الأولى.
وغادر فريق الوحدات منتشيا بانتصاره على الأهلي متصدر دوري المحترفين بنتيجة 2-1، وتقدم خطوة مهمة إلى الأمام برصيد 11 نقطة بالمركز الرابع خلف "ثلاثي" الصدارة ولديه مباراة مؤجلة، حيث طلب المدير الفني للفريق مغادرة الفريق مبكرا إلى الإمارات، بهدف تأقلم اللاعبين مع الأجواء الإماراتية، والدخول في "فورمة" المباراة، بحثا عن تحقيق الفوز الذي يمنحه الصدارة، وتجاوز عقدة مواجهته مع الفرق الإماراتية.
وخاض فريق الوحدات تدريباته بالإمارات، في ظل قراءة فنية للجهاز الفني لأوراق المنافس، في ظل تشابه الفريقين بالعديد من النقاط، حيث فاز الوحدات بالجولة الأولى على اصفهان الإيراني بنتيجة 2-1، فيما فاز الشارقة الإماراتي على استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 1-0، كما أن الشارقة يتصدر الترتيب العام بالدوري الإماراتي، بفارق الأهداف عن العين برصيد 12 نقطة لكل منهما.
ويهدف المدير الفني للوحدات إلى تحديد خياراته لهذه المباراة، منطلقا من قراءة عميقة لأوراق المنافس واعتماد الأسلوب والطريقة التي سيواجه المنافس على أرضه وبين جماهيره، من خلال التدريبات التي أقيمت على الملعب التدريبي لفريق الشارقة، وسط معنويات عالية من منظومة الفريق، التي استقبلت أمس، مهاجم منتخب الشباب والفريق ابراهيم صبرة، الذي التحق بالوفد بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الوطني للشباب المتأهل إلى النهائيات القارية.
وعمد مدرب الوحدات رأفت علي إلى تحديد خياراته لهذه المبارة، من قائمة الفريق التي ضمنت 23 لاعبا، منطلقا من الجاهزية والحماس وفق تنافس مثير بين اللاعبين للوصول إلى التشكيلة الرئيسة المتوقع أن يمثلها عبدالله الفاخوري في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع ديارا يوسف أبوالجزر أو عرفات الحاج، فراس شلباية، مصطفى كمال، لحماية الملعب الخلفي وعطاء كمال وشلباية أدوارا مزدوجة.
أما في وسط الميدان، فيبرز وجود شوكت عقل والمغربي مروان أفلاح، ويتقدمهما عامر أبوجاموس، المطلوب منه ايضا تعزيز الشكل الهجومي خلف سيزار وبهاء فيصل وابراهيم صبرة، وسيتوزع اللاعبون وفق الشكل والأسلوب وطريقة اللعب، الذي سيختاره الجهاز الفني لمواجهة خصمه.
على الطرف الآخر، يحاول المدير الفني لفريق الشارقة الروماني كوزمين أولاريوـ استثمار الحالة المعنوية والجاهزية النفسية للاعبيه، بعد الفوز والصدارة المحلية، وعينه أيضا على نقاط المباراة والصدارة الآسيوية، منطلقا من ثبات تشكيلته في آخر مباراة له بالدوري الإماراتي.
ويملك كوزين مجموعة متجانسة ومنسجمة من اللاعبين، بوجود المحترفين البرازيليين والكوري الجنوبي والتونسي، حيث يتوقع أن تتكون تشكيلة الفريق الإماراتي، من: حارس المرمى عادل الحوسني، شاهين عبد الرحمن، كايو لوكاس، فراس بن العربي، لوان بيريرا، داركو نيجاميتش، يومين تشو، ماركوس ميلوني، عثمان كامارا، ساجد حسن ودافيد.
ويقود المباراة طاقما تحكيميا من الكويت، بقيادة عمار أشكناني، والمساعدان سعود الرشيدي وأحمد صادق، وأقيم الاجتماع الفني للمباراة أمس، والذي تمت فيه مناقشة تعليمات المباراة، والتأكد من أهلية اللاعبين وتحديد الزي الرسمي للفريقين، حيث سيلعب الوحدات بزيه الرسمي الأخضر والأحمر، فيما يظهر فريق الشارقة بالزي الأبيض، وأعقبه المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه المدربان الفنيان وقائدا الفريقين عن حظوظهما في هذه المباراة المهمة.

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