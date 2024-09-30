الوحدات يطلب الانتصار والصدارة الآسيوية من الشارقة الإماراتي اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- يطلب فريق الوحدات الانتصار وصدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا 2، عندما يحل ضيفا على الشارقة الإماراتي في المباراة التي تقام عند الساعة 7 من مساء اليوم على ستاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة.
وينشد الفريقان "فك" الشراكة في الصدارة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد تحقيقيهما الفوز في الجولة الأولى.
وغادر فريق الوحدات منتشيا بانتصاره على الأهلي متصدر دوري المحترفين بنتيجة 2-1، وتقدم خطوة مهمة إلى الأمام برصيد 11 نقطة بالمركز الرابع خلف "ثلاثي" الصدارة ولديه مباراة
مؤجلة، حيث طلب المدير الفني للفريق مغادرة الفريق مبكرا إلى الإمارات، بهدف تأقلم اللاعبين مع الأجواء الإماراتية، والدخول في "فورمة" المباراة، بحثا عن تحقيق الفوز الذي يمنحه الصدارة، وتجاوز عقدة مواجهته مع الفرق الإماراتية.
وخاض فريق الوحدات تدريباته بالإمارات، في ظل قراءة فنية للجهاز الفني لأوراق المنافس، في ظل تشابه الفريقين بالعديد من النقاط، حيث فاز الوحدات بالجولة الأولى على اصفهان الإيراني بنتيجة 2-1، فيما فاز الشارقة الإماراتي على استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 1-0، كما أن الشارقة يتصدر الترتيب العام بالدوري الإماراتي، بفارق الأهداف عن العين برصيد 12 نقطة لكل منهما.
ويهدف المدير الفني للوحدات إلى تحديد خياراته لهذه المباراة، منطلقا من قراءة عميقة لأوراق المنافس واعتماد الأسلوب والطريقة التي سيواجه المنافس على أرضه وبين جماهيره، من خلال التدريبات التي أقيمت على الملعب التدريبي لفريق الشارقة، وسط معنويات عالية من منظومة الفريق، التي استقبلت أمس، مهاجم منتخب الشباب والفريق ابراهيم صبرة، الذي التحق بالوفد بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الوطني للشباب المتأهل إلى النهائيات القارية.
وعمد مدرب الوحدات رأفت علي إلى تحديد خياراته لهذه المبارة، من قائمة الفريق التي ضمنت 23 لاعبا، منطلقا من الجاهزية والحماس وفق تنافس مثير بين اللاعبين للوصول إلى التشكيلة الرئيسة المتوقع أن يمثلها عبدالله الفاخوري في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع ديارا يوسف أبوالجزر أو عرفات الحاج، فراس شلباية، مصطفى كمال، لحماية الملعب الخلفي وعطاء كمال وشلباية أدوارا مزدوجة.
أما في وسط الميدان، فيبرز وجود شوكت عقل والمغربي مروان أفلاح، ويتقدمهما عامر أبوجاموس، المطلوب منه ايضا تعزيز الشكل الهجومي خلف سيزار وبهاء فيصل وابراهيم صبرة، وسيتوزع اللاعبون وفق الشكل والأسلوب وطريقة اللعب، الذي سيختاره الجهاز الفني لمواجهة خصمه.
على الطرف الآخر، يحاول المدير الفني لفريق الشارقة الروماني كوزمين أولاريوـ استثمار الحالة المعنوية والجاهزية النفسية للاعبيه، بعد الفوز والصدارة المحلية، وعينه أيضا على نقاط المباراة والصدارة الآسيوية، منطلقا من ثبات تشكيلته في آخر مباراة له بالدوري الإماراتي.
ويملك كوزين مجموعة متجانسة ومنسجمة من اللاعبين، بوجود المحترفين البرازيليين والكوري الجنوبي والتونسي، حيث يتوقع أن تتكون تشكيلة الفريق الإماراتي، من: حارس المرمى عادل الحوسني، شاهين عبد الرحمن، كايو لوكاس، فراس بن العربي، لوان بيريرا، داركو نيجاميتش، يومين تشو، ماركوس ميلوني، عثمان كامارا، ساجد حسن ودافيد.
ويقود المباراة طاقما تحكيميا من الكويت، بقيادة عمار أشكناني، والمساعدان سعود الرشيدي وأحمد صادق، وأقيم الاجتماع الفني للمباراة أمس، والذي تمت فيه مناقشة تعليمات المباراة، والتأكد من أهلية اللاعبين وتحديد الزي الرسمي للفريقين، حيث سيلعب الوحدات بزيه الرسمي الأخضر والأحمر، فيما يظهر فريق الشارقة بالزي الأبيض، وأعقبه المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه المدربان الفنيان وقائدا الفريقين عن حظوظهما في هذه المباراة المهمة.
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