كيف نعرف فعالية علاج الصداع النصفي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الدكتورة آنا تيريخوفا أخصائية طب الأعصاب أن وصف العلاج الوقائي الفعال لنوبات الصداع النصفي المتكررة في الوقت المناسب يخفضها إلى النصف.
ووفقا لها، يجب وصف العلاج الوقائي في الوقت المناسب لنوبات الصداع النصفي المتكررة والشديدة للمرضى الذين يعانون من هذه النوبات ثلاث مرات أو أكثر في الشهر وخاصة إذا كانت طويلة، وكذلك نوبات صداع تتكرر أكثر من 15 مرة.
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وتشير الأخصائية إلى أن الصداع النصفي مرض مزمن يظهر على شكل نوبات صداع شديد يصاحبه غثيان وتقيؤ ورهاب الضوء وأعراض أخرى. وعدم علاجه بصورة صحيحة أو إهماله يؤدي إلى تفاقم نوعية حياة المريض.
ووفقا لها، يمكن تحديد فعالية العلاج على أساس انخفاض عدد الأيام التي تكررت فيها نوبات الصداع النصفي. فإذا انخفضت إلى النصف مقارنة بما كانت عليه قبل بدء العلاج، فيمكن القول إن العلاج الموصوف فعال. ويجب أن نعلم أن مدة العلاج تستمر حوالي 3 أشهر ولكن في حالات الصداع النصفي المزمن قد تستمر حوالي سنة.
وتشير إلى أنه لمتابعة حالة المريض يستخدم سجل "مذكرات" تسجل فيه أيام الشعور بالألم، ومدة النوبة وشدتها، ما يساعد الطبيب المعالج على ضبط العلاج وتحقيق نتائج أفضل.
وتقول: "يجب على المريض من أجل نجاح علاج الصداع النصفي أن يأخذ حالته الصحية على محمل الجد بدلا من تحمل الألم أو العلاج الذاتي، واتباع توصيات الطبيب المعالج".RT
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