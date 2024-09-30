كيف نعرف فعالية علاج الصداع النصفي؟

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفقا لها، يجب وصف العلاج الوقائي في الوقت المناسب لنوبات الصداع النصفي المتكررة والشديدة للمرضى الذين يعانون من هذه النوبات ثلاث مرات أو أكثر في الشهر وخاصة إذا كانت طويلة، وكذلك نوبات صداع تتكرر أكثر من 15 مرة.إقرأ المزيدوتشير الأخصائية إلى أن الصداع النصفي مرض مزمن يظهر على شكل نوبات صداع شديد يصاحبه غثيان وتقيؤ ورهاب الضوء وأعراض أخرى. وعدم علاجه بصورة صحيحة أو إهماله يؤدي إلى تفاقم نوعية حياة المريض.



ووفقا لها، يمكن تحديد فعالية العلاج على أساس انخفاض عدد الأيام التي تكررت فيها نوبات الصداع النصفي. فإذا انخفضت إلى النصف مقارنة بما كانت عليه قبل بدء العلاج، فيمكن القول إن العلاج الموصوف فعال. ويجب أن نعلم أن مدة العلاج تستمر حوالي 3 أشهر ولكن في حالات الصداع النصفي المزمن قد تستمر حوالي سنة.



وتشير إلى أنه لمتابعة حالة المريض يستخدم سجل "مذكرات" تسجل فيه أيام الشعور بالألم، ومدة النوبة وشدتها، ما يساعد الطبيب المعالج على ضبط العلاج وتحقيق نتائج أفضل.



وتقول: "يجب على المريض من أجل نجاح علاج الصداع النصفي أن يأخذ حالته الصحية على محمل الجد بدلا من تحمل الألم أو العلاج الذاتي، واتباع توصيات الطبيب المعالج".RT