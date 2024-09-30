عناصر غذائية أساسية للحامل لا بد من تناولها

وتلعب التغذية السليمة دوراً حيوياً في هذه المرحلة، حيث يجب على المرأة الحامل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في تعزيز نمو الطفل وصحة الأم.



وتظل المبادئ الأساسية لتناول الطعام الصحي كما هي أثناء الحمل:

-تناول كميات كافية من الفواكه والخضروات.

-اختيار الحبوب الكاملة.

-تناول البروتين الخالي من الدهون.

-تضمين الدهون الصحية في النظام الغذائي.



إلى جانب هذه المبادئ، هناك بعض العناصر الغذائية التي تستحق اهتمامًا خاصًا خلال فترة الحمل.



الفولات وحمض الفوليك

الفولات (فيتامين B9) من العناصر الحيوية للوقاية من عيوب الأنبوب العصبي، وهي مشكلات خطيرة تؤثر على نمو الدماغ والحبل النخاعي للجنين. حمض الفوليك هو الشكل الاصطناعي للفولات ويستخدم في المكملات الغذائية والأغذية المعززة.



الجرعة اللازمة:

-قبل الحمل: 400 ميكروجرام يومياً.

-أثناء الحمل: من 600 إلى 1000 ميكروجرام يومياً.



مصادره الجيدة:

-حبوب الإفطار المعززة.

-الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة (مثل السبانخ).

-الفاكهة الحمضية (كالبرتقال).

-البقوليات المجففة (مثل العدس والبازلاء).



الكالسيوم لتقوية العظام

يحتاج الجسم إلى الكالسيوم لدعم بناء العظام والأسنان لكل من الأم والجنين. كما أنه يعزز صحة الجهاز العصبي والعضلي.



الجرعة المطلوبة:

-الحوامل البالغات: 1000 ملليجرام يومياً.





مصادره الجيدة:

-مشتقات الحليب مثل الحليب والجبن والزبادي.

-الخضراوات الورقية الخضراء مثل البروكلي والكرنب.

-عصائر الفواكه المدعمة بالكالسيوم.



فيتامين D

يعمل فيتامين D مع الكالسيوم للمساعدة في بناء عظام وأسنان قوية للجنين.



الجرعة المطلوبة:

600 وحدة دولية (IU) يومياً.



مصادره الجيدة:

-الأسماك الدهنية (مثل السلمون).

-الحليب المدعم.

-عصير البرتقال المدعم.



البروتين لتعزيز النمو

البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في نمو الأنسجة والأعضاء للجنين.



الجرعة المطلوبة:

71 جراماً يومياً.



مصادره الجيدة:

-اللحوم الخالية من الدهون.

-الدواجن.

-المأكولات البحرية.

-البيض.

-البقوليات والمكسرات والحبوب ومنتجات الصويا.



الحديد لمنع فقر الدم



يستخدم الجسم الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين في كرات الدم الحمراء ينقل الأكسجين إلى الأنسجة.



الجرعة المطلوبة:

27 ملليجرام يومياً.



مصادره الجيدة:

-اللحوم الحمراء الخالية من الدهون.

-الدواجن.

-الأسماك.

-حبوب الإفطار المدعمة بالحديد.

-الخضروات الورقية والبقوليات.

-نصائح لامتصاص الحديد:

-تناولي مصادر فيتامين C مع مصادر الحديد (مثل عصير البرتقال) لتعزيز امتصاصه.

-تجنبي تناول مكملات الكالسيوم مع الحديد في نفس الوقت، حيث يمكن أن يعيق الكالسيوم امتصاص الحديد.



المكملات الغذائية

حتى مع اتباع نظام غذائي صحي، قد تكون المكملات الغذائية ضرورية لضمان الحصول على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم أثناء الحمل.

كما يُنصح بتناول الفيتامينات التي تُؤخذ خلال الحمل، بدءًا من ثلاثة أشهر قبل حدوث الحمل لضمان توافر العناصر الحيوية مثل الفولات والحديد.



المكملات الشائعة أثناء الحمل:

-حمض الفوليك.

-فيتامينات متعددة تحتوي على الكالسيوم والحديد.

-مكملات فيتامين D.



تحذير من المكملات العشبية:

قبل تناول أي مكمل غذائي عشبي، يجب استشارة الطبيب، حيث إن بعض الأعشاب قد تكون ضارة أثناء الحمل.



والتغذية السليمة أثناء الحمل ليست فقط للحفاظ على صحة الأم، ولكنها أيضاً لتعزيز النمو والتطور السليم للجنين. العناصر الغذائية مثل الفولات، الكالسيوم، فيتامين D، البروتين، والحديد تلعب دورًا حاسمًا في هذه المرحلة.

ومن خلال اتباع نظام غذائي متوازن وتناول المكملات الغذائية عند الحاجة، يمكن للمرأة الحامل ضمان حصولها على كل ما تحتاجه لنمو طفلها بشكل صحي.

كما يُنصح بالتحدث مع أخصائي الرعاية الصحية لضمان تلبية جميع احتياجاتك الغذائية أثناء الحمل.

