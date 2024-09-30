عناصر غذائية أساسية للحامل لا بد من تناولها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتطلب الحمل رعاية صحية وغذائية خاصة خلال فترة الحم التي تعد من أهم الفترات التي تمر بها المرأة، حيث يتطلب جسمها عناية خاصة لضمان نمو الجنين وتطوره بشكل سليم.
وتلعب التغذية السليمة دوراً حيوياً في هذه المرحلة، حيث يجب على المرأة الحامل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في تعزيز نمو الطفل وصحة الأم.
وتظل المبادئ الأساسية لتناول الطعام الصحي كما هي أثناء الحمل:
-تناول كميات كافية من الفواكه والخضروات.
-اختيار الحبوب الكاملة.
-تناول البروتين الخالي من الدهون.
-تضمين الدهون الصحية في النظام الغذائي.
إلى جانب هذه المبادئ، هناك بعض العناصر الغذائية التي تستحق اهتمامًا خاصًا خلال فترة الحمل.
الفولات وحمض الفوليك
الفولات (فيتامين B9) من العناصر الحيوية للوقاية من عيوب الأنبوب العصبي، وهي مشكلات خطيرة تؤثر على نمو الدماغ والحبل النخاعي للجنين. حمض الفوليك هو الشكل الاصطناعي للفولات ويستخدم في المكملات الغذائية والأغذية المعززة.
الجرعة اللازمة:
-قبل الحمل: 400 ميكروجرام يومياً.
-أثناء الحمل: من 600 إلى 1000 ميكروجرام يومياً.
مصادره الجيدة:
-حبوب الإفطار المعززة.
-الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة (مثل السبانخ).
-الفاكهة الحمضية (كالبرتقال).
-البقوليات المجففة (مثل العدس والبازلاء).
الكالسيوم لتقوية العظام
يحتاج الجسم إلى الكالسيوم لدعم بناء العظام والأسنان لكل من الأم والجنين. كما أنه يعزز صحة الجهاز العصبي والعضلي.
الجرعة المطلوبة:
-الحوامل البالغات: 1000 ملليجرام يومياً.
مصادره الجيدة:
-مشتقات الحليب مثل الحليب والجبن والزبادي.
-الخضراوات الورقية الخضراء مثل البروكلي والكرنب.
-عصائر الفواكه المدعمة بالكالسيوم.
فيتامين D
يعمل فيتامين D مع الكالسيوم للمساعدة في بناء عظام وأسنان قوية للجنين.
الجرعة المطلوبة:
600 وحدة دولية (IU) يومياً.
مصادره الجيدة:
-الأسماك الدهنية (مثل السلمون).
-الحليب المدعم.
-عصير البرتقال المدعم.
البروتين لتعزيز النمو
البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في نمو الأنسجة والأعضاء للجنين.
الجرعة المطلوبة:
71 جراماً يومياً.
مصادره الجيدة:
-اللحوم الخالية من الدهون.
-الدواجن.
-المأكولات البحرية.
-البيض.
-البقوليات والمكسرات والحبوب ومنتجات الصويا.
الحديد لمنع فقر الدم
يستخدم الجسم الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين في كرات الدم الحمراء ينقل الأكسجين إلى الأنسجة.
الجرعة المطلوبة:
27 ملليجرام يومياً.
مصادره الجيدة:
-اللحوم الحمراء الخالية من الدهون.
-الدواجن.
-الأسماك.
-حبوب الإفطار المدعمة بالحديد.
-الخضروات الورقية والبقوليات.
-نصائح لامتصاص الحديد:
-تناولي مصادر فيتامين C مع مصادر الحديد (مثل عصير البرتقال) لتعزيز امتصاصه.
-تجنبي تناول مكملات الكالسيوم مع الحديد في نفس الوقت، حيث يمكن أن يعيق الكالسيوم امتصاص الحديد.
المكملات الغذائية
حتى مع اتباع نظام غذائي صحي، قد تكون المكملات الغذائية ضرورية لضمان الحصول على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم أثناء الحمل.
كما يُنصح بتناول الفيتامينات التي تُؤخذ خلال الحمل، بدءًا من ثلاثة أشهر قبل حدوث الحمل لضمان توافر العناصر الحيوية مثل الفولات والحديد.
المكملات الشائعة أثناء الحمل:
-حمض الفوليك.
-فيتامينات متعددة تحتوي على الكالسيوم والحديد.
-مكملات فيتامين D.
تحذير من المكملات العشبية:
قبل تناول أي مكمل غذائي عشبي، يجب استشارة الطبيب، حيث إن بعض الأعشاب قد تكون ضارة أثناء الحمل.
والتغذية السليمة أثناء الحمل ليست فقط للحفاظ على صحة الأم، ولكنها أيضاً لتعزيز النمو والتطور السليم للجنين. العناصر الغذائية مثل الفولات، الكالسيوم، فيتامين D، البروتين، والحديد تلعب دورًا حاسمًا في هذه المرحلة.
ومن خلال اتباع نظام غذائي متوازن وتناول المكملات الغذائية عند الحاجة، يمكن للمرأة الحامل ضمان حصولها على كل ما تحتاجه لنمو طفلها بشكل صحي.
كما يُنصح بالتحدث مع أخصائي الرعاية الصحية لضمان تلبية جميع احتياجاتك الغذائية أثناء الحمل.
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