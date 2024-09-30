المياه تستكمل صيانة المحطات المناخية ورصد الأمطار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اطلع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود على تقرير انجاز واستكمال تفقد المحطات المناخية والامطار في مختلف مناطق المملكة للتأكد من جاهزيتها استعدادا لاستقبال الموسم المطري ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ، لتكون جاهزة للتعامل مع الهطولات المطرية في مختلف المناطق الذي نفذته الكوادر الفنية في وزارة المياه والري.
وبين أبو السعود انه ضمن الاستعدادات السنوية التي تقوم بها وزارة المياه والري لاستقبال موسم الامطار يتم اجراء كافة أعمال الصيانة لمنظومة متكاملة من شبكة المراقبة والرصد للتساقط المطري وتهيئة جميع المحطات والتأكد من جاهزيتها لتمرير معلومات الهطولات المطرية أولا بأول ضمن خطط مواجهة أثار التغيرات المناخية.
وأوضح امين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد ان كوادر الوزارة تقوم سنويا بالتاكد من جاهزية كافة اجهزة القياس والبنى التحتية للمحطات وصيانتها موجها العاملين بالمحطات لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والدقيقة لمختلف القياسات المناخية من حيث موعدها وكيفية قياسها ومقارنتها مع القياسات المؤتمتة لتوفير المعلومة الصحيحة لإعداد التقارير والدراسات اللازمة لتنفيذ المشاريع المائية .
وبين انه يتم تشغيل محطات الرصد للتساقط المطري الكترونيا بكوادر محلية التي تقوم بجمع هذه البيانات عن بعد وتوثيقها علميا، وتعمل محطات الرصد للتساقط المطري بنظام المراقبة عن بعد تعتمد على أجهزة تقوم بقياس كميات الأمطار وإرسالها إلى مستقبل البيانات، لإدراجها في التقارير الدورية المعنية بإدارة الموارد المائية بعد مراجعتها والتأكد منها ومن دقتها ومن ثم دراستها وتحليلها علميا.
يشار الى شدة الأمطار تقاس من خلال مجموع الكميات مع الفترة الزمنية التي هطلت فيها مما يساعد على معرفة شدتها، وتساهم معلومات وبيانات التساقط المطري في التخطيط للمشاريع التنموية وفي تنمية وإدارة المشاريع المائية ودراسة مخاطر الفيضانات وفي التخطيط العمراني وبناء الطرق والمنشآت العامة والخاصة.
يذكر أن وزارة المياه والري تقوم بتشغيل وإدارة شبكة متكاملة لمنظومة المراقبة والرصد، والتي تضم محطات منتشرة في جميع مناطق المملكة ويزيد عددها عن 300 محطة رصد، وتشمل محطات رصد التساقط المطري ومحطات في الأودية ومحطات في السدود ومحطات في الآبار إضافة الى محطات مناخية.
MENAFN30092024000072011014ID1108731035
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.