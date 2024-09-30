إعلان نتائج الشامل الأربعاء المقبل

إعلان نتائج الشامل الأربعاء المقبل
التاريخ
9/30/2024 3:00:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة، الدكتور أحمد العجلوني بعد غد الأربعاء ، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2024.
وبينت الجامعة في بيان اليوم، أن المؤتمر الصحفي سيعقد في مركز الجامعة في السلط في تمام العاشرة صباحا.
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