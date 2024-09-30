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إعلان نتائج الشامل الأربعاء المقبل

9/30/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة، الدكتور أحمد العجلوني بعد غد الأربعاء ، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2024.


وبينت الجامعة في بيان اليوم، أن المؤتمر الصحفي سيعقد في مركز الجامعة في السلط في تمام العاشرة صباحا.


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