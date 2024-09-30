علامات تحذيرية لاحتشاء عضلة القلب

(MENAFN
- Al Watan)
- احتشاء عضلة القلب غالبا ما يحصل بصورة غير متوقعة.
- وهو أحد أنواع متلازمة الشريان التاجي الحادة التي هي عندما يحصل انسداد في الشرايين التاجية، ولا تصل كمية كافية من الأوكسجين إلى عضلة القلب.
- هناك علامات تحذر من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب تظهر قبل أشهر.
- فمثلا وجد علماء بريطانيون أن المصافحة الضعيفة قد تشير إلى زيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.
وهناك علامات مهمة تحذر الشخص وهي:
- يبدو الإنسان أكبر من عمره الحقيقي.
- عدم تساوي النبضات الكهربائية في العقد الجيبية في الأذين الأيمن.
- ضيق التنفس.
- العرج المتقطع خاصة لدى المدخنين.
- التعرق الليلي.
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