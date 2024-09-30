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علامات تحذيرية لاحتشاء عضلة القلب

9/30/2024 2:51:58 PM
(MENAFN- Al Watan) - احتشاء عضلة القلب غالبا ما يحصل بصورة غير متوقعة.
- وهو أحد أنواع متلازمة الشريان التاجي الحادة التي هي عندما يحصل انسداد في الشرايين التاجية، ولا تصل كمية كافية من الأوكسجين إلى عضلة القلب.
- هناك علامات تحذر من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب تظهر قبل أشهر.
- فمثلا وجد علماء بريطانيون أن المصافحة الضعيفة قد تشير إلى زيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.
وهناك علامات مهمة تحذر الشخص وهي:
- يبدو الإنسان أكبر من عمره الحقيقي.
- عدم تساوي النبضات الكهربائية في العقد الجيبية في الأذين الأيمن.
- ضيق التنفس.
- العرج المتقطع خاصة لدى المدخنين.
- التعرق الليلي.

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