عوض: إى أف جى القابضة تدرس فتح مقر إقليمى بالسعودية

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس مجموعة إى أف جى القابضة فتح مقر إقليمى للشركة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، وفق ما قاله كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”.

وأضاف عوض، أن الأمر فى وضع الدراسة خاصة أن السوق السعودى يمثل أهمية كبرى للشركة وضمن 4 أسواق رئيسية نوليها اهتمامًا إلى جانب كل من الإمارات، ومصر، والكويت.

موضوعات“العربى الإفريقى” يعتزم إصدار سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار و”التمويل الدولية” تكتتب فيها “ملاحة بورسعيد” تستقبل 40 طلبًا للمشاركة فى تأسيس شركة مخلفات السفن “طاقة عربية” تعتزم تدشين محطتى طاقة شمسية باستثمارات 30 مليون دولار

ويعد فتح المقرات الإقليمية للشركات العاملة فى المملكة العربية السعودية جزءا من استراتيجية المملكة ورؤيتها المطروحة حتى عام 2030.

وأشار إلى أن الشركة تدرس أي فرصة استثمارية تمكنها من التوسع فى الأسواق الخليجية خاصة على مستوى أنشطة الطروحات، والسمسرة وإدارة الأصول.

وتابع أن الشركة تخارجت من بعض الأسواق المبتدئة بهدف تركيز جهودها على الأسواق الرئيسية لأعمالها فى الفترة المقبلة.

أضاف أن المجموعة بات لها حصة سوقية معتبرة فى تلك الأسواق وتزايد فى عدد الطروحات التى تنفذها هناك.

وكشف عن أن المجموعة تسعى لتحرى الوقت المناسب لعملية طرح شركة فاليو للشراء الآن والدفع لاحقًا، والأمر يتوقف على وضع سوق المال ومدى الحاجة إلى تنفيذ الطرح.

وأكد على أهمية قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية فى مصر وأنه يتمتع بفرص واعدة خلال الفترة المقبلة، حيث بلغ حجم الإنفاق الاستثماري على القطاع قرابة الـ4 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أن المجموعة بصدد بدء أعمال تابعتها لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أكتوبر الجاري بعد الحصول على الرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا.

من ناحية أخرى تستهدف 3 شركات تابعة لمجموعة إى أف جى القابضة الحصول على رخص التكنولوجيا المالية الجديدة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

العفيفى: 3 شركات تابعة تسعى للحصول على رخص“الهوية الرقمية” و”العقد الرقمي” و”أعرف عميلك”

وكشف علاء العفيفي الرئيس التنفيذي لمجموعة إى أف جى فاينانس، عن عزم شركته بالإضافة إلى كل من“كورب سليوشن”، وتنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعتين للمجموعة، للحصول على رخص“الهوية الرقمية، و” العقد الرقمي”، و”أعرف عميلك”.

وأوضح، أن الشركة تعمل حاليًا على تجهيز الملفات المطلوبة للتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب الترخيص خلال الفترة المقلبة.

وتوقع أن تبدأ العمل بالتقنيات الجديدة بعد الحصول على الترخيص بحلول العام المقبل.

وأشار إلى أن المجموعة الأم تقدم الدعم الكامل للشركات التابعة خاصة فيما يتعلق بالتمويل فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المصري.

وأضاف أن شركته حصلت على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخرًا، وتعمل على تفعيلها خلال الفترة المقبلة، على أن تكون الشركة الجديدة امتدادًا للمنظومة الرئيسية لخدمات التمويل غير المصرفي التي تقدمها إي اف چي فاينانس.

وستركز المنصة الجديدة على توفير منتجات تمويلية مخصصة لتسريع وتيرة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.