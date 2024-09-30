عوض: إى أف جى القابضة تدرس فتح مقر إقليمى بالسعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدرس مجموعة إى أف جى القابضة فتح مقر إقليمى للشركة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، وفق ما قاله كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”.
وأضاف عوض، أن الأمر فى وضع الدراسة خاصة أن السوق السعودى يمثل أهمية كبرى للشركة وضمن 4 أسواق رئيسية نوليها اهتمامًا إلى جانب كل من الإمارات، ومصر، والكويت.
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ويعد فتح المقرات الإقليمية للشركات العاملة فى المملكة العربية السعودية جزءا من استراتيجية المملكة ورؤيتها المطروحة حتى عام 2030.
وأشار إلى أن الشركة تدرس أي فرصة استثمارية تمكنها من التوسع فى الأسواق الخليجية خاصة على مستوى أنشطة الطروحات، والسمسرة وإدارة الأصول.
وتابع أن الشركة تخارجت من بعض الأسواق المبتدئة بهدف تركيز جهودها على الأسواق الرئيسية لأعمالها فى الفترة المقبلة.
أضاف أن المجموعة بات لها حصة سوقية معتبرة فى تلك الأسواق وتزايد فى عدد الطروحات التى تنفذها هناك.
وكشف عن أن المجموعة تسعى لتحرى الوقت المناسب لعملية طرح شركة فاليو للشراء الآن والدفع لاحقًا، والأمر يتوقف على وضع سوق المال ومدى الحاجة إلى تنفيذ الطرح.
وأكد على أهمية قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية فى مصر وأنه يتمتع بفرص واعدة خلال الفترة المقبلة، حيث بلغ حجم الإنفاق الاستثماري على القطاع قرابة الـ4 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن المجموعة بصدد بدء أعمال تابعتها لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أكتوبر الجاري بعد الحصول على الرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا.
من ناحية أخرى تستهدف 3 شركات تابعة لمجموعة إى أف جى القابضة الحصول على رخص التكنولوجيا المالية الجديدة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
العفيفى: 3 شركات تابعة تسعى للحصول على رخص“الهوية الرقمية” و”العقد الرقمي” و”أعرف عميلك”
وكشف علاء العفيفي الرئيس التنفيذي لمجموعة إى أف جى فاينانس، عن عزم شركته بالإضافة إلى كل من“كورب سليوشن”، وتنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعتين للمجموعة، للحصول على رخص“الهوية الرقمية، و” العقد الرقمي”، و”أعرف عميلك”.
وأوضح، أن الشركة تعمل حاليًا على تجهيز الملفات المطلوبة للتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب الترخيص خلال الفترة المقلبة.
وتوقع أن تبدأ العمل بالتقنيات الجديدة بعد الحصول على الترخيص بحلول العام المقبل.
وأشار إلى أن المجموعة الأم تقدم الدعم الكامل للشركات التابعة خاصة فيما يتعلق بالتمويل فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المصري.
وأضاف أن شركته حصلت على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخرًا، وتعمل على تفعيلها خلال الفترة المقبلة، على أن تكون الشركة الجديدة امتدادًا للمنظومة الرئيسية لخدمات التمويل غير المصرفي التي تقدمها إي اف چي فاينانس.
وستركز المنصة الجديدة على توفير منتجات تمويلية مخصصة لتسريع وتيرة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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