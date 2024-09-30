سفير دولة قطر يزور الغرفة العربية البرازيلية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – اجتمع سفير دولة قطر لدى البرازيل، سعادة السفير أحمد محمد علي محمد الشيباني في يوم الخميس 26 أيلول/ سبتمبر مع كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية سعادة السفير أوسمار شحفه، والامين العام ونائب الرئيس للعلاقات الدولية السيد محمد مراد في مقر الغرفة في مدينة ساو باولو. هذه هي الزيارة الأولى لسعادة السفير إلى الغرفة منذ توليه لمنصبه كسفير لدولة قطر لدى البرازيل في آب أغسطس 2023.

عقد الاجتماع في مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ساو باولو.

وقد بحث كل من السفير الشيباني وشحفه ومراد الفرص الاستثمارية التي من الممكن استكشافها بين البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة إجمالي الصادرات البرازيلية إلى قطر في العام 2023 قد بلغت 363.9 مليون دولار أمريكي، أما الصادرات القطرية إلى البرازيل فقد بلغت إجمالي 698.5 مليون دولار أمريكي. حيث تضمنت المنتجات الرئيسية التي صدرتها البرازيل إلى قطر لحوم الدجاج، وخام الحديد ،والأنابيب الملحومة والنفط. من ناحيتها صدرت قطر وبشكل رئيسي الأسمدة والزيوت البترولية.

وخلال تقديمها لعرض حول العلاقات التجارية بين البلدين والحديث عن الشركات البرازيلية الحاضرة في هذا البلد العربي الخليجي، أشارت مديرة العلاقات المؤسسية في الغرفة العربية البرازيلية فرناندا بالتازار إلى أن الشركات البرازيلي تنتمي لقطاعات متنوعة من الاقتصاد، كشركة فالي التي تنتج خام الحديد والشركات المنتجة للبروتين الحيواني.

فرص لمزيد من الأعمال التجارية مع دولة قطر

من ناحيته أكد سعادة السفير الشيباني بأن هناك اهتمام من الشركات في بلاده للقيام بأعمال تجارية مع البرازيل وبأن هذه الفرص يجب أن يتم استكشافها. كما أكد السفير شحفه بأن هدف الغرفة التجارية العربية البرازيلية هو المساعدة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وقد أشار إلى إمكانية تنظيم منتدى (البرازيل – قطر )2025 لجمع وربط الشركات وممثلي الحكوميين من كلا البلدين. وبالإضافة إلى الصادرات والواردات، اتفق الجانبان على أن الاستثمارات المتبادلة ممكنة وتحتاج إلى استكشافها.

قام السفير شحفه ومراد وبالتازار خلال اللقاء بعرض النظام الرقمي لتصديق وثائق التصدير EasyTrade. حيث يتمكن المصدرين من خلال هذه المنصة، من الحصول على المصادقة على منتج ما من خلال عملية تصدير أكثر سرعة وأماناً واستدامة، حيث إن هذه العملية لا تتطلب إصدار الوثائق الورقية. وأضاف شحفه بأن هناك فرص متوفرة لاعتماد هذا النظام في عمليات التصدير إلى دولة قطر.

كما بحث الاجتماع تعزيز الثقافة، حيث تهدف الغرفة العربية في المستقبل إلى إنشاء مقر فعلي لمشروعها الافتراضي البيت العربي –

Casa Árabe، وهو مشروع لترويج الفنون العربية وفن الطهي العربي والهوية العربية في البرازيل. حضر اللقاء كل من السيد باسل أبو لطيف، مستشار العلاقات المؤسسية بالغرفة العربية البرازيلية، والمستشار القنصلي للسفارة القطرية في برازيليا، السيد أحمد عبد الكريم.

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ماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيليةماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية

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