سفير دولة قطر يزور الغرفة العربية البرازيلية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – اجتمع سفير دولة قطر لدى البرازيل، سعادة السفير أحمد محمد علي محمد الشيباني في يوم الخميس 26 أيلول/ سبتمبر مع كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية سعادة السفير أوسمار شحفه، والامين العام ونائب الرئيس للعلاقات الدولية السيد محمد مراد في مقر الغرفة في مدينة ساو باولو. هذه هي الزيارة الأولى لسعادة السفير إلى الغرفة منذ توليه لمنصبه كسفير لدولة قطر لدى البرازيل في آب أغسطس 2023.

عقد الاجتماع في مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ساو باولو.

وقد بحث كل من السفير الشيباني وشحفه ومراد الفرص الاستثمارية التي من الممكن استكشافها بين البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة إجمالي الصادرات البرازيلية إلى قطر في العام 2023 قد بلغت 363.9 مليون دولار أمريكي، أما الصادرات القطرية إلى البرازيل فقد بلغت إجمالي 698.5 مليون دولار أمريكي. حيث تضمنت المنتجات الرئيسية التي صدرتها البرازيل إلى قطر لحوم الدجاج، وخام الحديد ،والأنابيب الملحومة والنفط. من ناحيتها صدرت قطر وبشكل رئيسي الأسمدة والزيوت البترولية.

وخلال تقديمها لعرض حول العلاقات التجارية بين البلدين والحديث عن الشركات البرازيلية الحاضرة في هذا البلد العربي الخليجي، أشارت مديرة العلاقات المؤسسية في الغرفة العربية البرازيلية فرناندا بالتازار إلى أن الشركات البرازيلي تنتمي لقطاعات متنوعة من الاقتصاد، كشركة فالي التي تنتج خام الحديد والشركات المنتجة للبروتين الحيواني.

فرص لمزيد من الأعمال التجارية مع دولة قطر

من ناحيته أكد سعادة السفير الشيباني بأن هناك اهتمام من الشركات في بلاده للقيام بأعمال تجارية مع البرازيل وبأن هذه الفرص يجب أن يتم استكشافها. كما أكد السفير شحفه بأن هدف الغرفة التجارية العربية البرازيلية هو المساعدة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وقد أشار إلى إمكانية تنظيم منتدى (البرازيل – قطر )2025 لجمع وربط الشركات وممثلي الحكوميين من كلا البلدين. وبالإضافة إلى الصادرات والواردات، اتفق الجانبان على أن الاستثمارات المتبادلة ممكنة وتحتاج إلى استكشافها.

قام السفير شحفه ومراد وبالتازار خلال اللقاء بعرض النظام الرقمي لتصديق وثائق التصدير EasyTrade. حيث يتمكن المصدرين من خلال هذه المنصة، من الحصول على المصادقة على منتج ما من خلال عملية تصدير أكثر سرعة وأماناً واستدامة، حيث إن هذه العملية لا تتطلب إصدار الوثائق الورقية. وأضاف شحفه بأن هناك فرص متوفرة لاعتماد هذا النظام في عمليات التصدير إلى دولة قطر.

كما بحث الاجتماع تعزيز الثقافة، حيث تهدف الغرفة العربية في المستقبل إلى إنشاء مقر فعلي لمشروعها الافتراضي البيت العربي –

Casa Árabe، وهو مشروع لترويج الفنون العربية وفن الطهي العربي والهوية العربية في البرازيل. حضر اللقاء كل من السيد باسل أبو لطيف، مستشار العلاقات المؤسسية بالغرفة العربية البرازيلية، والمستشار القنصلي للسفارة القطرية في برازيليا، السيد أحمد عبد الكريم.

ماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية

