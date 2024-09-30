تقرير جديد من آرثر دي ليتل يكشف عن نتائج مناقشات حول مستقبل رأس المال البشري في السعودية

MENAFN - Asdaf News) استضافت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة عالمياً، ورشة العمل الثالثة للرؤساء التنفيذيين في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض وذلك عقب النجاح الذي حققته اللقاءات السابقة. وقد جمعت ورشة العمل التي أقيمت بدعوات خاصة أكثر من ثلاثين مشارك من أبرز قادة القطاعين الحكومي والخاص بهدف مناقشة رأس المال البشري في ظل سعي المملكة إلى تحقيق طموح رؤية السعودية 2030.

شارك في هذه الورشة مجموعة من الشركات والمؤسسات بما فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشركة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، ومؤسسة الدرعية، وشركة تحويل الصحة الرقمية (سدم)، وغيرها من الجهات.

تضمنت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال أربع محاور رئيسية: فجوة المهارات الحالية في المملكة العربية السعودية، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين المواهب والكفاءات المحلية والدولية، وأثر الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والتكيف مع التغيير، إلى جانب التركيز على جيل ما بعد الألفية (Gen Z). وكشفت المناقشات عن رؤى إرشادية تؤكد على مدى تعقيد وتنوع الآراء التي تجعل تطوير رأس المال البشري تحدياً كبيراً – وهذا ما يجعل من المملكة العربية السعودية في مكانة مثيرة للاهتمام.

توصل الحضور خلال ورشة العمل إلى إجماع بشأن العديد من النقاط الرئيسية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

. يتطلب سد فجوة المهارات تطوير منظومة طويلة الأجل.

. يتطلب تحقيق التوازن بين المهارات الأجنبية وبناء المواهب والكفاءات المحلية نهجاً مختلفاً لكل قطاع على حدة.

. تهيمن فئة الشباب على المجتمع السعودي، إلا أنه في غضون عقدين من الزمن، سيكون أغلبهم قد تجاوز سن العمل، مما يخلق حاجة ملحة لموارد رأس المال البشري، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

. لم يعد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي مجرد خيار في المملكة العربية السعودية؛ بل أصبح ضرورة. وعلى هذا النحو، فإن السؤال ليس ما إذا كان ينبغي تبني الذكاء الاصطناعي، بل كيف يمكن إدارته وحوكمته لتحقيق أفضل النتائج.

. من المهم توفير مساحة للتجربة والتعلم من الأخطاء لجيل الشباب من السعوديين لكي يصبحوا قادة الغد.

استناداً إلى الخبرة المباشرة والعملية التي تمت مشاركتها خلال الورشة، أطلقت آرثر دي ليتل تقريراً حصرياً بعنوان“التنويع الاقتصادي: الجانب الإنساني”، والذي يقدم وجهات نظر فريدة حول القضايا والتوجهات والتحديات الرئيسية التي ترسم ملامح رأس المال البشري في المملكة العربية السعودية.

كما يستند التقرير الجديد أيضاً إلى البيانات والبحوث والتحليلات المقدمة ضمن الدراسة التي قدمتها آرثر دي ليتل عن مرئيات الرؤساء التنفيذين العالميين لهذا العام، التي تحمل عنوان“الإيجابية في عالم غير مستقر: الرؤساء التنفيذيون المتفائلون يعيدون تدريب الشركات لتحقيق النمو القائم على الذكاء الاصطناعي”. كشف دراسة عام 2024، التي جمعت مرئيات ما يقرب من 300 من قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، أن 66% من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون تحسناً في التوقعات الاقتصادية العالمية على مدار السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وارتفاعاً من 37% في عام 2023.

يدعم هذه التفاؤل عدة توجهات، بما في ذلك تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للدراسة، فقد أفاد قادة الأعمال في المملكة العربية السعودية بإحراز تقدم كبير نحو إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع مؤسساتهم، حيث يمتلك ربعهم استراتيجية مقنعة على مستوى الشركة، وذكر 38% منهم أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تم استخدامها في العديد من الأقسام والإدارات. وهذه النتائج تضع المملكة العربية السعودية في مكانة ريادية؛ فعلى المستوى العالمي، تمتلك 13% فقط من المؤسسات استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي لجميع الأقسام والإدارات، وأفاد 4% منها بعدم وجود أي تنفيذ استراتيجي لذلك على الإطلاق.

وفيما يخص موضوع الذكاء الاصطناعي خلال المناقشات التي جرت في الورشة، أكدت الأستاذة الدكتورة سلوى عبد الفتاح الهزاع، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة تحويل الصحة الرقمية (سدم)، على أهمية التحرك الآن لتسخير قوة التقنية الناشئة حيث قالت:“إذا لم تكن مستعدًا للتقنية، فستكون بلا عمل. وإذا احتضنتها، فلن تحصل على وظيفة فحسب، بل ستصبح قائداً في المستقبل”.

وفي سياق التقنية الناشئة، فضلاً عن احتياجات الأعمال المتطورة على مستوى القطاعات، أكد توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لدى آرثر دي ليتل على أهمية تطوير المواهب والكفاءات والمهارات قائلاً“يسلط تقرير آرثر دي ليتل عن مرئيات الرؤساء التنفيذيين للعام 2024 الضوء على أهمية رأس المال البشري، بما يشمل الحاجة إلى مجموعة جديدة من المهارات وأسلوب إدارة جديد تماماً. إنها حاجة تدركها المملكة العربية السعودية جيداً، حيث يدرك 75% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة أهمية إعادة ثقل مهارات موظفيهم”.

كما ركز محمد بابقي، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في القطاع الحكومي، على التوظيف على وجه الخصوص، مسلطاً الضوء على التقدم المحرز بالفعل منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016 قائلاً:“على مدى الأشهر السبعة الماضية، قمنا بإحداث تغير ملحوظ في الطريقة التي نستقطب بها المواهب والكفاءات من الطراز الأول مقارنةً بالسنوات السبع السابقة”.