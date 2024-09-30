اغتيال نصر الله يضع حزب الله ووحدة الساحات أمام لحظة مفصلية

MENAFN - Amman Net) يضع اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، في ضربة إسرائيلية استهدفت مقر قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر 2024؛ الحزب وسط "لحظة مفصلية" ما بين قُدرته على استعادة توازنه، أو مواجهة حملة إسرائيلية تسعى إلى حسم الجبهة اللبنانية لعقود قادمة، فإلى جانب الأمين العام للحزب، قتلت الضربة ما يزيد عن عشرين قائداً في الحزب بحسب الجيش الإسرائيلي، من بينهم الرجل الثالث فيه علي الكركي، وعدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني من بينهم عباس نيلفوروشان نائب قائد الحرس الثوري، استخدمت فيها إسرائيل 85قنبلة خارقة للتحصينات بعمق يصل إلى 70 مترا تحت الأرض، وتزن الواحدة منها طناً من المتفجرات، فيما أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العملية مسمى "النظام الجديد"، في دلالة على اتجاه إسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الساحة اللبنانية، ما يضع تساؤلات مُلحة حول وضعية "حزب الله" في المواجهة، والمقاربة الإيرانية تجاه أحد أهم حلفائه، وحول موقف الأطراف الأخرى في "وحدة الساحات"، والتي تتحدد جميعها في طبيعة الردود القادمة على اغتيال نصر الله.

الموقف الميداني الحالي لـ "حزب الله"

يواجه "حزب الله" لحظة مفصلية، حيث تعرض هيكله العسكري والقيادي والأمني إلى أضرار شديدة، وبالرغم من التباين الكبير ما بين الحزب وإسرائيل في ميزان القوة العسكرية، إلا أن الأوساط الإسرائيلية وتقديراتها الأمنية كانت دائماً تُشير إلى السيناريوهات الأسوأ في حالة اندلاع حرب واسعة بين الحزب وإسرائيل، لا سيما في استهداف الحزب للمنشآت والمواقع الاستراتيجية المدنية والعسكرية من موانئ ومطارات ومنشآت الطاقة وغيرها، ففي يونيو 2024، حذر شاؤول غولدشتاين رئيس إدارة الطاقة الكهربائية في إسرائيل أن "حزب الله" قادر على إسقاط شبكة الكهرباء الإسرائيلية بسهولة، وقد انطلقت تلك المخاوف من حقيقة أن الحزب مُسلح ومُدرب ويتمتع بقوة نارية أفضل مُقارنة بحركة حماس، ومن تجربة إسرائيل في حربها الأخيرة مع الحزب عام 2006.

لكن؛ على عكس ما كان مُتوقعاً؛ أظهر "حزب الله" ضعفاً ملحوظاً في الاستجابة أو الرد على سلسلة الضربات التي قتلت كبار قادته ومواقع تخزين الأسلحة والصواريخ. وعلى ما يبدو شكلت تلك الضربات مُفاجئة للحزب ووضعته تحت ضغط هائل لسد الثغرات في صفوفه بعد أن اكتشف عمق التفوق الاستخباراتي الإسرائيلي والانكشاف الواسع لبنيته أمامها، إلى جانب أن تلك الضربات وجهت للحزب ضربة نفسية ومعنوية وهيكلية. تعذر معها إعلان الحرب، أو تفسير ما يجري باعتباره تجاوزاً لعتبة الحرب، وقد كان ذلك مُلاحظاً في الظهور الأخير لحسن نصر الله في 19 سبتمبر 2024، الذي حافظ أثناءه على قواعد التصعيد المنضبط. ذلك بالرغم من أن سلسلة الضربات الإسرائيلية منذ اغتيال فؤاد شكر، ومروراً بتفجيرات أجهزة النداء واللاسلكي واغتيال التسلسل القيادي لوحدة الرضوان وغيرهم من كبار قادة الحزب، كانت تُشير أن إسرائيل تجاوزت أهدافها بإعادة المستوطنين إلى مُستوطنات الشمال، وبدأت توسع استراتيجيتها نحو تحقيق حسم استراتيجي في الجبهة اللبنانية.





المحاولات الإسرائيلية لفصل المركز عن الأطراف

يتجلى المشهد الحالي في تكثيف الضربات النوعية وتتابعها، وبشكل يُؤدي إلى إحداث شلل في منظومة الحزب وفراغ في قيادته، حيث أن الضربة الإسرائيلية التي قتلت حسن نصر الله، أصابت أيضاً المركز الرئيس للقيادة والسيطرة، وقد عانى الحزب إثر الضربة من انقطاع في الاتصالات ما بين المركز والأطراف، وذلك وضع الآلاف من مقاتليه المنتشرين في الميدان دون توجيه، ومن غير المعروف ما إذا استعاد الحزب سيطرته المركزية على فروعه ووحداته، فمن المُفترض أن استعادة السيطرة واستيعاب الخسائر وترميم بنيته والدخول في ترتيب مرحلة انتقالية ما بعد حسن نصر الله يتطلب فترات من الهدوء أو وقف إطلاق النار، إلا أن الإدراك الإسرائيلي لهذه التفاصيل تجعل من وقف إطلاق النار مسألة مشكوك فيها، ولذلك رفضت بشكل قطعي المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوماً، بل وتتجه لرفع مُستوى ضغوطها على الحزب ذهاباً إلى:

1- محاولة الإخلال ببنيته الاجتماعية، فقد أعقب اغتيال نصر الله، إصدارها للمرة الأولى أوامر إخلاء مناطق من الضاحية الجنوبية.

2- إغلاق المنافذ التي يمكن أن تسهم في ترميم الحزب لقوته على مستوى القادة والمعدات، وخاصة من جانب الدعم الإيراني جواً وبراً، ففي 28 سبتمبر وجه الجيش الإسرائيلي ضربات جوية على بنى تحتية عسكرية عند الحدود السورية اللبنانية وأعلن عن فرض حصار عسكري على لبنان.

3- إبعاد مقاتلي الحزب عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية إذ تتزايد مؤشرات تنفيذ الجيش عمليات برية، تؤدي إلى إنشاء حزام آمن حتى نهر الليطاني.

في المُقابل؛ فإن وضع الحزب في خانة من المخاطر الوجودية من حيث القوة والمشروع، قد يدفع به لاختبار القدرات القٌصوى لديه لمواجهة الضربات الإسرائيلية، وقد يكون ذلك مدفوعاً بالتغير في هرمه القيادي، خاصة إذا ما جاء رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين خلفاً لحسن نصر الله، والذي يتمتع بتأثير قوي داخل الحزب، ولديه علاقات وثيقة مع إيران، أو قد يكون مدفوعاً بوجود عقد قتالية أو خلايا مُسلحة أصبحت بعد الضربة الأخيرة خارج إطار قيادي وتوجيهي من مركز الحزب، والتي قد تُقدم على هجمات غير متوقعة. إلى جانب أن الحزب يبدو في لحظة يحتاج فيها إلى مشاركة أوسع من الأطراف الأخرى في "وحدة الساحات"، والتي اتبعت منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، استراتيجية تقوم على التوزيع الجغرافي للجهد العسكري والردود الأمريكية أو الإسرائيلية بما يُخفف الضغط عنها ويمنع ساحة بعينها من مواجهة الزخم العسكري الإسرائيلي أو الأمريكي، وهذا في الواقع ما يُواجهه“حزب الله” حالياً. ولذلك فإن المقاربة من قبل إيران ووكلائها، للهجمات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان، يُفترض أن تتجاوز قواعد الضربة والضربة المقابلة، إذ أن الهجمات الإسرائيلية قد تمتد إلى أطراف أخرى بعد لبنان، حيث هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 سبتمبر أنه "من يضربنا، سنضربه. لا يوجد مكان في إيران أو الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل"، وتهديد الجيش الإسرائيلي للحوثيين بأن "وقتكم سيأتي". وهذا يضع في حسبان إيران ووكلائها، أن الرد إن وُجد يجب أن يرقى إلى مُستوى الردع، وبما يضع على إسرائيل تكاليف تمنعها من توجيه ضرباتها بمرونة وأريحية كما حدث مع "حزب الله".

طبيعة الردود ما بعد اغتيال حسن نصر الله

في الواقع تضع الأحداث الأخيرة "حزب الله" وإيران وغيرهم من أطراف "محور المقاومة"، أمام ثلاثة خيارات:

أولاً: التمسك بضبط النفس، وفي هذا الخيار يُحافظ "حزب الله" وإيران وغيرهم من أطراف "وحدة الساحات"، على مُستوى المواجهات الحالي، وفيه يبقى "حزب الله" منفرداً بإدارة المعركة دون اشتراك واسع من إيران والحوثيين والفصائل العراقية، فمن جهة لا يبدو أن الحزب قادر على الرد بشكل مُتناسب على اغتيال نصر الله، ومن جهة أخرى؛ قد تخشى الأطراف الأخرى من ردة الفعل الإسرائيلية تجاهها، فيما قد تفضل إيران عدم الرد لتفويت الفُرصة على إسرائيل بجرهم إلى حرب إقليمية قد تشترك فيها الولايات المتحدة بمهام دفاعية وهجومية، خاصة وأن إسرائيل تُبدي استعدادا واسعاً للرد بشكل غير مكافئ على أي هجمات ضدها. بالإضافة إلى أن الهجمات الإسرائيلية في سوريا ولبنان أضعفت إلى حد كبير من قُدرة إيران على دعم "حزب الله"، أو التحرك من الساحات الأخرى ضد إسرائيل. مع ذلك؛ وبالرغم من تضرر الهيكل القيادي والأمني لدى الحزب، إلا أن احتمالات انتظاره لأي توغل بري إسرائيلي في لبنان، من أجل إعادة ترميم صورته أمر وارد، خاصة أن ذلك التوغل قد يزيد من نشاط العقد القتالية في الميدان والتي يُقدر مقاتليها بالآلاف، وذلك يعني أن الحزب يتطلع في هذه المرحلة للحفاظ على ما يُمكنه من قدرات لإعادة ترميم الحزب على المدى البعيد، فيما تسعى إيران للحفاظ على الجسد ومنع تضررها بتضرر الأذرع.

ثانياً: القيام برد يتجاوز مستوى وسياق المعطيات الميدانية الحالية سواء من "حزب الله" أو إيران ووكلائها، من خلال توجيه ضربات صاروخية نوعية على المدن في العمق الإسرائيلي، وبما يُشبه المحاولات السابقة، ومن بينها استهداف "حزب الله" تل أبيب بصاروخ يُطلق للمرة الأولى باسم "قادر 1" في 26 سبتمبر، وكذلك استهدافه بصاروخ بعيد المدى مُستوطنة قرب القدس في 28 سبتمبر. وعلى المنوال نفسه يُحتمل أن يكون الرد من الحوثيين والفصائل العراقية، فقد أطلق الحوثون صاروخاً باليستياً تمكن من اختراق الدفاعات الجوية، وسقط في منطقة كفار دانيال قُرب مطار بن غوريون، في حين انفجرت طائرة مسيرة أطلقتها الفصائل المسلحة العراقية في قاعدة عسكرية في 24 سبتمبر. وهذا يعني أن أطراف "وحدة الساحات" لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات معقدة تتجاوز الدفاعات الجوية الإسرائيلية وتصل إلى أهدافها، إلا أن هذا النوع من الهجمات قد لا يفرض تغيرات على مُعادلة الردع التي باتت تميل لصالح إسرائيل، وقد لا تؤدي إلى وقف الاستنزاف الحاصل في قدرات "حزب الله" أو فرض تغيرات جوهرية في المعركة الجارية بلبنان، ولا يرقى لمستوى إعلان تلك الأطراف "الحرب المفتوحة".

ثالثاً: القيام بما يتناسب مع طبيعة الهجمات الإسرائيلية، ويرقى هذا الخيار من "حزب الله" وإيران وغيرهما، إلى إعلان "حالة الحرب"، والقيام بسلسلة من الضربات تتجاوز الردود التقليدية وتستهدف منشآت استراتيجية ويترتب عنها خسائر اقتصادية وبنى تحتية مدنية وعسكرية، وتُشارك فيها إيران بشكل رئيس، من منطلق تأجيلها لردها عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 مايو 2024، والذي أصبح أقل أهمية في ضوء الأحداث اللاحقة، بالإضافة إلى أهمية حسن نصر الله و "حزب الله" في السياسة الإيرانية الإقليمية، ويُفترض أن يكون ردها رسالة إلى أطراف المحور الأخرى بقدرات طهران في الدفاع عنهم، فإن حالت الحسابات السياسية الداخلية في إيران دون الردّ على الهجمات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد "حزب الله"، فإنّ بقية الأطراف ستُرجح أن الاستراتيجية الإيرانية آخذة بالتبدل من تحول علاقتها بهم من شكلها العضوي المرتبط بالأمن القومي لإيران إلى شكلٍ مصالحي تحكمه الأحداث وتطوراتها أكثر. إلى جانب أن شخصية عسكرية إيرانية قُتلت في عملية اغتيال حسن نصر الله، وهو عباس نيلفوروشان، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الأعلى في سلسلة القيادة العسكرية من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني. وقد يكون هذا الخيار هو الوحيد أمام أطراف "وحدة الساحات"، لاستعادة الردع بشكل كُلي، ووضع المنطقة على أقرب نقطة من الحرب الإقليمية، لتوضيح تبعات استمرار الهجمات الإسرائيلية، والضغط على الولايات المتحدة التي ستشهد انتخابات رئاسية بعد قرابة الشهر.