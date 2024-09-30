الأونروا: الظروف الصحية والمعيشية في جميع أنحاء غزة“غير إنسانية

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN-
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الأحد إن الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة“لا إنسانية”.
وذكرت الوكالة عبر منصة التواصل الاجتماعي“إكس”:“جبال من النفايات تتراكم في المناطق الوسطى من غزة بينما تتسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع”.
وأضافت:“ليس أمام العائلات أي خيار سوى العيش بجانب هذه النفايات المتراكمة، مما يعرضهم للروائح الكريهة وخطر كارثة صحية وشيكة”. ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة إلى 41 ألفا و595 مع إصابة 96 ألفا و251 آخرين، حسبما أفادت السلطات الصحية في القطاع يوم أمس الأحد.
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