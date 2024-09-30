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الأونروا: الظروف الصحية والمعيشية في جميع أنحاء غزة“غير إنسانية

9/30/2024 4:35:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الأحد إن الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة“لا إنسانية”.

وذكرت الوكالة عبر منصة التواصل الاجتماعي“إكس”:“جبال من النفايات تتراكم في المناطق الوسطى من غزة بينما تتسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع”.

وأضافت:“ليس أمام العائلات أي خيار سوى العيش بجانب هذه النفايات المتراكمة، مما يعرضهم للروائح الكريهة وخطر كارثة صحية وشيكة”. ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة إلى 41 ألفا و595 مع إصابة 96 ألفا و251 آخرين، حسبما أفادت السلطات الصحية في القطاع يوم أمس الأحد.

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