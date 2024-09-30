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بريطانيا تنهي اعتمادها على الوقود الأحفوري بإغلاق آخر محطة كهرباء تعمل بالفحم

9/30/2024 1:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


من المقرر أن تغلق المملكة المتحدة آخر محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم في البلاد اليوم الاثنين، مما ينهي اعتماد بريطانيا على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء والذي دام 142 عاما.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن محطة (راتكليف أون سور) تقوم بتوليد الكهرباء منذ عام 1968 عبر أربع غلايات تعمل بالفحم وثمانية أبراج تبريد ضخمة ومدخنة يبلغ ارتفاعها 199 مترا.

وكان بإمكان المحطة تزويد حوالي مليوني منزل بالطاقة، وكانت آخر محطة من نوعها في المملكة المتحدة منذ سبتمبر 2023، وذلك بعد إغلاق محطة (كيلروت) في أيرلندا الشمالية التي كان يجري فيها توليد الكهرباء باستخدام الفحم أيضا.

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