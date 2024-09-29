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مجمع الملك عبدالله الطبي يساهم في إنقاذ حياة مرضى عبر التبرع بالأعضاء

9/29/2024 11:55:23 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح مجمع الملك عبدالله الطبي، أحد أعضاء تجمع جدة الصحي الثاني، في تحقيق إنجاز طبي من خلال المساهمة في تبليغ وتشخيص حالة وفاة دماغية وفقًا للبروتوكول الوطني المعمول به في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
حيث تم الاستفادة من المتوفى دماغيًا في إنقاذ حياة مريضين، من خلال زراعة الكلية اليسرى لمريض يبلغ من العمر 41 عامًا، والكلية اليمنى لطفل يبلغ من العمر 7 أعوام، مما يبرز دور التبرع بالأعضاء في منح الأمل وتحسين جودة الحياة للمرضى المحتاجين.
وأعرب مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء د. طلال بن تركي القوفي عن شكره للمشرف العام لمجمع الملك عبدالله والمدير الطبي ورئيس وحدة العناية المركزة، وأفراد الطاقم الطبي بوحدة العناية المركزة وأطباء أقسام الأمراض العصبية والجراحة العصبية والقسطرة القلبية وقسم الأشعة وقسم المختبرات وكافة الفنيين والإداريين من الأقسام المساندة الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل الإنساني النبيل والذي من شأنه تخفيف وإنهاء المعاناة الكبيرة من مرضى الفشل العضوي.

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