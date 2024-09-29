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مجلس الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة نصر 6 أكتوبر - جريدة البورصة

9/29/2024 11:45:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة 83.45 مليون دولار استثمارات“بلاك روك” فى الأوراق المالية المصرية بنهاية مايو ((تنمية المشروعات)) يدرس مضاعفة حدود التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة “كيودس-مصر” تدير تأسيس شركة لإدارة صناديق استثمار بقيمة 10 مليارات جنيه

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة،“نصر 6 أكتوبر”.

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