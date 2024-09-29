هاتف ذكي يشحن نفسه بالطاقة الشمسية.. ابـتـكـار جـديـد لـخـلايـا شفافة فوق الشاشة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

سعى‭ ‬الباحثون‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬دمج‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬الأشياء‭ ‬اليومية،‭ ‬وهذه‭ ‬الرؤية‭ ‬المستقبلية‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الواقع،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬فريق‭ ‬بحثي‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬هندسة‭ ‬الطاقة‭ ‬والكيمياء‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬أولسان‭ ‬الوطني‭ ‬للعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ (‬ UNIST ‭) ‬بتطوير‭ ‬خلايا‭ ‬شمسية‭ ‬شفافة‭ ‬يمكن‭ ‬دمجها‭ ‬في‭ ‬الأسطح‭ ‬الزجاجية‭ ‬للأجهزة‭ ‬المحمولة‭ ‬والسيارات‭ ‬والمباني،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬طريقة‭ ‬سلسة‭ ‬وفعالة‭ ‬لتوليد‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬ضوء‭ ‬الشمس‭.‬

وتتميز‭ ‬الخلايا‭ ‬الشمسية‭ ‬التي‭ ‬ابتكرها‭ ‬الفريق‭ ‬بقيادة‭ ‬البروفيسور‭ ‬كوانيونغ‭ ‬سيو‭ ‬بأنها‭ ‬شفافة‭ ‬عديمة‭ ‬اللون،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬مناسبة‭ ‬لتكون‭ ‬طبقة‭ ‬فوق‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬شاشات‭ ‬الأجهزة‭ ‬المحمولة،‭ ‬وحقق‭ ‬الفريق‭ ‬ذلك‭ ‬باستخدام‭ ‬تصميم‭ ‬‮«‬الاتصال‭ ‬الخلفي‭ ‬الكامل‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬جميع‭ ‬مكونات‭ ‬الخلية‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬الخلف،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬الجزء‭ ‬الأمامي‭ ‬يظل‭ ‬غير‭ ‬معاق‭ ‬بصريًا‭.‬

كما‭ ‬طور‭ ‬الباحثون‭ ‬تقنية‭ ‬التوحيد‭ ‬السلس،‭ ‬التي‭ ‬تلغي‭ ‬الفجوات‭ ‬بين‭ ‬الخلايا‭ ‬الشمسية‭ ‬وتزيل‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الأسلاك‭ ‬المعدنية‭ ‬المعتمة،‭ ‬وكلاهما‭ ‬كان‭ ‬يضر‭ ‬بمظهر‭ ‬الخلايا‭ ‬الشمسية‭ ‬الشفافة‭.‬

وحقق‭ ‬نموذج‭ ‬الخلية‭ ‬الشمسية‭ ‬الشفافة‭ ‬بحجم‭ ‬16‭ ‬سم‭ ‬مربع‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية،‭ ‬حيث‭ ‬تراوحت‭ ‬النفاذية‭ ‬بين‭ ‬20 ‭%‬ ‭ ‬و14‭.‬7 ‭%‬ ،‭ ‬وشحن‭ ‬بنجاح‭ ‬هاتفًا‭ ‬ذكيًا‭ ‬باستخدام‭ ‬ضوء‭ ‬الشمس‭ ‬الطبيعي،‭ ‬ما‭ ‬يوضح‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬الشاشات‭ ‬كمصادر‭ ‬للطاقة‭.‬