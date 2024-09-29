هاتف ذكي يشحن نفسه بالطاقة الشمسية.. ابـتـكـار جـديـد لـخـلايـا شفافة فوق الشاشة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تخيل عالما حيث يتم شحن هاتفك الذكي ببساطة عن طريق تعرضه لأشعة الشمس، من دون الحاجة إلى أسلاك أو منافذ كهربائية.. يبدو خيالك قد اقترب من التحقق على أرض الواقع!
سعى الباحثون منذ سنوات إلى دمج الطاقة المتجددة في الأشياء اليومية، وهذه الرؤية المستقبلية أصبحت الآن أقرب إلى الواقع، حيث قام فريق بحثي في كلية هندسة الطاقة والكيمياء في معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا ( UNIST ) بتطوير خلايا شمسية شفافة يمكن دمجها في الأسطح الزجاجية للأجهزة المحمولة والسيارات والمباني، ما يوفر طريقة سلسة وفعالة لتوليد الطاقة من ضوء الشمس.
وتتميز الخلايا الشمسية التي ابتكرها الفريق بقيادة البروفيسور كوانيونغ سيو بأنها شفافة عديمة اللون، ما يجعلها مناسبة لتكون طبقة فوق أو تحت شاشات الأجهزة المحمولة، وحقق الفريق ذلك باستخدام تصميم «الاتصال الخلفي الكامل»، الذي يضع جميع مكونات الخلية الشمسية في الخلف، ما يضمن أن الجزء الأمامي يظل غير معاق بصريًا.
كما طور الباحثون تقنية التوحيد السلس، التي تلغي الفجوات بين الخلايا الشمسية وتزيل الحاجة إلى الأسلاك المعدنية المعتمة، وكلاهما كان يضر بمظهر الخلايا الشمسية الشفافة.
وحقق نموذج الخلية الشمسية الشفافة بحجم 16 سم مربع كفاءة عالية، حيث تراوحت النفاذية بين 20 % و14.7 % ، وشحن بنجاح هاتفًا ذكيًا باستخدام ضوء الشمس الطبيعي، ما يوضح إمكانية استخدام الشاشات كمصادر للطاقة.
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