خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في الدوحة.. ناس يسلم رئاسة الغرف العربية إلى غرفة تونس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سلم سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئاسة اتحاد الغرف العربية في دورته الـ(135) إلى الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية برئاسة سمير ماجول. جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
واستعرض ناس إنجازات اتحاد الغرف العربية خلال رئاسته، مشيرا إلى أنه بالرغم من تنامى التحديات أمام القطاع الخاص العربي جراء الصراعات العالمية وتبعات الحرب الروسية-الأوكرانية، وما تواجهه منطقة الشرق الأوسط من توترات بما يهدد بإحداث المزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي، فقد حرصنا على تعزيز المسار الاقتصادي في دولنا العربية معتمدين على ترسيخ مبدأ الشراكة التنموية التكاملية بين الدول العربية باعتبارها السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات الاقتصادية الراهنة.
من جهته قال الأمين العام لاتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي إنه خلال رئاسة سمير ناس على مدار عامين شهدت الغرف العربية تطبيقاً عملياً نحو توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية من جهة وبين البلدان العربية والأجنبية من جهة اخرى، وبناء جسور التعاون مع الدول الصديقة مثل الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والهند وغيرها من الدول ذات الثقل الاقتصادي، منوهاً إلى أن الاتحاد نجح في توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول العربية والمنظمات الدولية لما في ذلك من انعكاسات إيجابية ومباشرة على الاقتصادات العربية وضمان استقرارها وتنميتها على مختلف الأصعدة.
وأشار حنفي إلى مواقف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وتجاوب أعضاء مجلس اتحاد الغرف العربية في تبني مواقف حازمة ضد محاولات منظمة العمل الدولية فرض ما يسمى التصنيفات الجندرية للعمالة، خلال المشاركة في أعمال مؤتمر العمل الدولي بمقر الأمم المتحدة بجنيف، كذلك دورهم التاريخي في إعلان مواقف داعمة للقضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني خلال مشاركته بأعمال «القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة» التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن.
فيما استذكر خليل الحاج رئيس غرفة الأردن ببالغ الفخر والاعتزاز أثناء رئاسة ناس اجتماع أعضاء مجلس اتحاد الغرف العربية بتعليق أعمال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بدورته الـ(20) في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية رفضا للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، كذلك تصدّي اتحاد الغرف العربية للاتهامات بحق معاملة العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية في دول الخليج العربي.
وفي السياق ذاته أوضح عبدالله العويس رئيس غرفة الشارقة أن غرفة البحرين خلال فترة توليها رئاسة اتحاد الغرف العربية قطعت ومازالت تقطع خطوات ملموسة وبناءة على صعيد تبني آراء وطموحات أصحاب الأعمال العرب بما يدعم دورهم في تنمية وتكامل اقتصاداتهم الوطنية، منوهاً إلى أنها حرصت على مناقشة كافة القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي للاستفادة من مختلف التسهيلات والدعم الذي يقدمه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، والعمل على دعم القطاع الخاص العربي وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
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