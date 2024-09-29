خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في الدوحة.. ناس يسلم رئاسة الغرف العربية إلى غرفة تونس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستعرض‭ ‬ناس‭ ‬إنجازات‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬خلال‭ ‬رئاسته،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬تنامى‭ ‬التحديات‭ ‬أمام‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬العربي‭ ‬جراء‭ ‬الصراعات‭ ‬العالمية‭ ‬وتبعات‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭-‬الأوكرانية،‭ ‬وما‭ ‬تواجهه‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬توترات‭ ‬بما‭ ‬يهدد‭ ‬بإحداث‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬فقد‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المسار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬العربية‭ ‬معتمدين‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬التنموية‭ ‬التكاملية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬باعتبارها‭ ‬السبيل‭ ‬الأمثل‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأزمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الراهنة‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬حنفي‭ ‬إنه‭ ‬خلال‭ ‬رئاسة‭ ‬سمير‭ ‬ناس‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عامين‭ ‬شهدت‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬تطبيقاً‭ ‬عملياً‭ ‬نحو‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وبين‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬مثل‭ ‬الصين‭ ‬واليابان‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والهند‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬الثقل‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬لما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬ومباشرة‭ ‬على‭ ‬الاقتصادات‭ ‬العربية‭ ‬وضمان‭ ‬استقرارها‭ ‬وتنميتها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

وأشار‭ ‬حنفي‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬وتجاوب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬مواقف‭ ‬حازمة‭ ‬ضد‭ ‬محاولات‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬فرض‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬التصنيفات‭ ‬الجندرية‭ ‬للعمالة،‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬العمل‭ ‬الدولي‭ ‬بمقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بجنيف،‭ ‬كذلك‭ ‬دورهم‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬مواقف‭ ‬داعمة‭ ‬للقضايا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬وتأييد‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬بأعمال‭ ‬‮«‬القمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية‭ ‬البريطانية‭ ‬الثالثة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭.‬

فيما‭ ‬استذكر‭ ‬خليل‭ ‬الحاج‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬الأردن‭ ‬ببالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬أثناء‭ ‬رئاسة‭ ‬ناس‭ ‬اجتماع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬بتعليق‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬العرب‭ ‬بدورته‭ ‬الـ‭(‬20‭) ‬في‭ ‬عمّان‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬رفضا‭ ‬للعدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬كذلك‭ ‬تصدّي‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬للاتهامات‭ ‬بحق‭ ‬معاملة‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬وخاصة‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أوضح‭ ‬عبدالله‭ ‬العويس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬الشارقة‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬توليها‭ ‬رئاسة‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬قطعت‭ ‬ومازالت‭ ‬تقطع‭ ‬خطوات‭ ‬ملموسة‭ ‬وبناءة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تبني‭ ‬آراء‭ ‬وطموحات‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬العرب‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتكامل‭ ‬اقتصاداتهم‭ ‬الوطنية،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬كافة‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العربي‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التسهيلات‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬العربي‭ ‬وتعزيز‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة‭.‬

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