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بكلفة تجاوزت 85 مليون دولار:خالد بن عبدالله يفتتح محطتي نقل الكهرباء وتوزيع المياه في الحد

9/29/2024 7:12:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الحكومة ماضية في توفير بنية تحتية مستدامة وبجودة عالية للمشاريع الإسكانية

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬شبكات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬متواصلين‭ ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬للجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتدعيمها‭ ‬بمشاريع‭ ‬نوعية‭ ‬تواكب‭ ‬التطور‭ ‬العمراني،‭ ‬وتلبي‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬هاتين‭ ‬الخدمتين‭ ‬الحيوتين؛‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬




وقال‭ ‬لدى‭ ‬افتتاحه‭ ‬محطة‭ ‬لنقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬وأخرى‭ ‬لتوزيع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحد‭ ‬الإسكانية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬والتزاماً‭ ‬ببرنامجها‭ ‬للأعوام‭ (‬2023-2026‭) ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬مستدامة‭ ‬وبجودة‭ ‬عالية،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬المدن‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يكفل‭ ‬تشغيلها‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبحضور‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والمسؤولين،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬يتقدمهم‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المرشد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للصندوق،‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحد‭ ‬الإسكانية‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬محطة‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬جهد‭ ‬220‭ ‬كيلوفولت،‭ ‬ومحطة‭ ‬توزيع‭ ‬المياه‭.‬

وأشار‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬دؤوب‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين‭ ‬عبر‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬جاهزية‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬بالبنى‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة؛‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬سكنية‭ ‬نموذجية‭ ‬ومتكاملة‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات،‭ ‬نابعةٍ‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬تكامل‭ ‬الجهود‭ ‬وتنسيقها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخدمية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وحيَّا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الهيئة،‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمتي‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬لكافة‭ ‬المشتركين،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بمساهمات‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬التنمية‭ ‬الخليجي‭.‬



وخلال‭ ‬الافتتاح،‭ ‬اطلع‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإيجاز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬على‭ ‬مكونات‭ ‬كلا‭ ‬المشروعين‭ ‬اللذين‭ ‬تقدر‭ ‬تكلفتهما‭ ‬الإجمالية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬85‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬مشروع‭ ‬محطة‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬مدينة‭ ‬الحد‭ ‬الإسكانية‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬لها‭ ‬بالطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬لقرابة‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬مشترك،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محطة‭ ‬بجهد‭ ‬220‭ ‬كيلو‭ ‬فولت،‭ ‬وبقدرة‭ ‬360‭ ‬ميجا‭ ‬فولت‭ ‬أمبير‭ ‬تقوم‭ ‬بتحويل‭ ‬الجهد‭ ‬ونقل‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬من‭ ‬الشبكة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬محطات‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬جهد‭ ‬66‭ ‬كيلو‭ ‬فولت‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬محطة‭ ‬توزيع‭ ‬المياه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحد‭ ‬الإسكانية‭ ‬بخدمة‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محطة‭ ‬مدعمة‭ ‬بأحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬المراقبة‭ ‬والقياس‭ ‬والتحكم‭ ‬وجودة‭ ‬المياه،‭ ‬وبقاعة‭ ‬مضخات‭ ‬تعمل‭ ‬بسرعات‭ ‬متغيرة‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬الشبكة،‭ ‬وتبلغ‭ ‬سعة‭ ‬الخزان‭ ‬الأرضي‭ ‬للمحطة‭ ‬2‭.‬34‭ ‬مليون‭ ‬جالون‭.‬

وأعرب‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬وبالغ‭ ‬الامتنان‭ ‬إلى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتفضله‭ ‬بافتتاح‭ ‬المحطتين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحد‭ ‬الإسكانية،‭ ‬مثمناً‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بالمشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬عبر‭ ‬متابعتها،‭ ‬وتقدم‭ ‬الإنجاز‭ ‬فيها،‭ ‬وتنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬تحديث‭ ‬لمنظومة‭ ‬شبكات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬يواكب‭ ‬التطور‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬هذين‭ ‬القطاعين‭ ‬الأساسيين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬مضي‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬مشاريعها‭ ‬التطويرية‭ ‬وإنشاء‭ ‬المحطات‭ ‬استجابة‭ ‬للطلب‭ ‬الحالي‭ ‬المتنامي‭ ‬والمستقبلي‭ ‬المتوقع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬سلطان‭ ‬المرشد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية،‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التنموية‭ ‬الراسخة،‭ ‬والشراكة‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة،‭ ‬الممتدة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬بين‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬هذان‭ ‬المشروعان‭ ‬المتمثلان‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬لنقل‭ ‬الكهرباء،‭ ‬ومحطة‭ ‬لتوزيع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحد‭ ‬الإسكانية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تمويل‭ ‬الصندوق‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عبر‭ ‬منح‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصندوق‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

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