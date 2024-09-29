7 خيول تتنافس على «كأس الوثبة» في بريطانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشهد مضمار رويال ويندسور الملكي، بالمملكة المتحدة، عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز ستيكس لمسافة 1600 متر، والجائزة تبلغ 4000 جنيه استرليني، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
يقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة، واهتمام كبير في أوروبا. ولعب المهرجان العالمي دوراً مهماً في الترويج لسباقات وتربية الخيول العربية الأصيلة حول العالم، منذ انطلاقه في عام 2009، ويقوم المهرجان برعاية مئات السباقات منذ بدايته.
ويشارك في السباق 7 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها ((عبية عذبة))، الفائزة بلقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للفئة الثانية، والذي أقيم بمضمار رويال ويندسور يونيو الماضي.
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