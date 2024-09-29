7 خيول تتنافس على «كأس الوثبة» في بريطانيا

يشهد مضمار رويال ويندسور الملكي، بالمملكة المتحدة، عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز ستيكس لمسافة 1600 متر، والجائزة تبلغ 4000 جنيه استرليني، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

يقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة، واهتمام كبير في أوروبا. ولعب المهرجان العالمي دوراً مهماً في الترويج لسباقات وتربية الخيول العربية الأصيلة حول العالم، منذ انطلاقه في عام 2009، ويقوم المهرجان برعاية مئات السباقات منذ بدايته.

ويشارك في السباق 7 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها ((عبية عذبة))، الفائزة بلقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للفئة الثانية، والذي أقيم بمضمار رويال ويندسور يونيو الماضي.