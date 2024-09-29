سورية تشارك بثلاثة أفلام في مهرجان ليبيا للأفلام الروائية القصيرة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دمشق - هدى العبود
تشارك المؤسسة العامة للسينما في سورية بثلاثة أفلام روائية، ضمن مهرجان «ليبيا» للأفلام الروائية القصيرة، دورة المخرج الراحل محمد الفرجاني، والتي ستنطلق بمشاركة عربية وأجنبية واسعة.
والأفلام السورية المشاركة هي «كما يليق بك»، تأليف رولاف أيوبي وإخراج كوثر معراوي، ويتحدث عن حالة فقدان الأب وما يعانيه أبناؤه بعد رحيله من مشاكل نفسية واجتماعية تمتد في بعض الأحيان إلى سنوات طويلة بعد الموت، وفيلم «الزريبة» سيناريو وإخراج الأيهم علي، ويتناول قصة حياة الشاب سامر، وهو في مطلع العمر تنقلب حياته رأسا على عقب ويختلط عليه العام بالخاص والحقيقة بالخيال والجنون بالتعقل.
أما الفيلم الثالث المشارك في المهرجان فهو «أزمة قلبية» إخراج عمرو علي الذي شارك في كتابته مع هوزان عبدو، وتدور أحداثه حول مسنة تنتظر بعض أفراد عائلتها صباح العيد، لكن الأمور تسير في اتجاه آخر مختلف يكشف عن صورة من صور تردي العلاقات الاجتماعية في عصرنا.
وتتنافس هذه الأفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تضم 32 فيلما من دول عربية وأجنبية، وسيتم خلال المهرجان تقديم العروض الفنية والأنشطة الثقافية في معهد جمال الدين الميلادي ليختتم المهرجان فعالياته في 4 أكتوبر.
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