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سورية تشارك بثلاثة أفلام في مهرجان ليبيا للأفلام الروائية القصيرة

9/29/2024 3:04:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق - هدى العبود
تشارك المؤسسة العامة للسينما في سورية بثلاثة أفلام روائية، ضمن مهرجان «ليبيا» للأفلام الروائية القصيرة، دورة المخرج الراحل محمد الفرجاني، والتي ستنطلق بمشاركة عربية وأجنبية واسعة.
والأفلام السورية المشاركة هي «كما يليق بك»، تأليف رولاف أيوبي وإخراج كوثر معراوي، ويتحدث عن حالة فقدان الأب وما يعانيه أبناؤه بعد رحيله من مشاكل نفسية واجتماعية تمتد في بعض الأحيان إلى سنوات طويلة بعد الموت، وفيلم «الزريبة» سيناريو وإخراج الأيهم علي، ويتناول قصة حياة الشاب سامر، وهو في مطلع العمر تنقلب حياته رأسا على عقب ويختلط عليه العام بالخاص والحقيقة بالخيال والجنون بالتعقل.
أما الفيلم الثالث المشارك في المهرجان فهو «أزمة قلبية» إخراج عمرو علي الذي شارك في كتابته مع هوزان عبدو، وتدور أحداثه حول مسنة تنتظر بعض أفراد عائلتها صباح العيد، لكن الأمور تسير في اتجاه آخر مختلف يكشف عن صورة من صور تردي العلاقات الاجتماعية في عصرنا.
وتتنافس هذه الأفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تضم 32 فيلما من دول عربية وأجنبية، وسيتم خلال المهرجان تقديم العروض الفنية والأنشطة الثقافية في معهد جمال الدين الميلادي ليختتم المهرجان فعالياته في 4 أكتوبر.

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