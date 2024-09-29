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البورصة الابتكار الرقمي والتقدم التكنولوجي يعززان الشفافية بأسواق المال

9/29/2024 3:04:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت بورصة الكويت وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وفرعها بالكويت (MEIRA) فعالية معنية بالابتكار الرقمي والتقدم التكنولوجي وتأثيرهما على نشاط علاقات المستثمرين، في مبنى البورصة أمس، ضمن جهودها لتطوير نشاط علاقات المستثمرين ورفع مستوى شفافية التعامل بين الشركات المدرجة والمساهمين المحليين والعالميين الحاليين والمحتملين.
وتضمنت الفعالية عرضا تقديميا ركز على الابتكار الرقمي وأثره على علاقات المستثمرين، قدمته الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «Smart media The Annual Report Company» مالشاني سيلفا، حيث تناولت أحدث التطورات في إعداد مختلف أنواع التقارير المؤسسية، وكيفية تحويل تلك التقارير التقليدية إلى حلول رقمية متقدمة.
وسلط العرض الضوء على الابتكار الرقمي وأهميته لممارسي علاقات المستثمرين، والذي أصبح ضروريا للتعامل بفعالية مع أصحاب المصالح، وتعزيز الشفافية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للشركات، حيث إن تبني الأدوات والاستراتيجيات الرقمية المتطورة يسهل تقديم المعلومات الملائمة والمخصصة في الوقت المناسب، ما يعزز التواصل مع المستثمرين.
كما ألقى الرئيس التنفيذي لشركة «Fanda» أندري كوزهيفنيكوف، حلقة نقاشية حول التفاعل الرقمي بين ممارسي علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة وأصحاب المصالح، والتي ناقش فيها سبل بناء نظام رقمي شامل للتواصل بما يتضمن المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وتقنيات البث المباشر لمؤتمرات المحللين، ونظم إدارة العلاقات ونشر الإفصاحات والإعلانات.
واختتم الفعالية الشريك الإداري لشركة «Fairvue Partners» فيصل كانث، الذي قدم ورشة عمل تفاعلية بعنوان «قياس تأثير علاقات المستثمرين على المؤسسة». وتناولت هذه الجلسة القيمة القابلة للقياس التي يمكن أن تضيفها علاقات المستثمرين إلى مختلف قطاعات وأنشطة الشركة.
وأوضح كانث كيفية قياس القيمة المضافة لأنشطة علاقات المستثمرين من خلال تطوير معايير قوية لمعرفة تأثيرها على مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل آراء المستثمرين، والوصول إلى رؤوس المال، إضافة إلى سمعة الشركة ككل لتمكين الشركات من اتخاذ قرارات مدفوعة بالبيانات، وتخصيص الموارد بفعالية، وإثبات القيمة الاستراتيجية لهذا النشاط المهم في الشركة.
ويأتي التعاون بين بورصة الكويت وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط تفعيلا لاستراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية، ومثالا على مساعيها الدؤوبة نحو زيادة الوعي المالي، وزيادة الوعي بأسواق المال بين المستثمرين الحاليين والمحتملين.
وتعليقا على هذه الشراكة، قال مدير إدارة علاقات المستثمرين في بورصة الكويت فهد البشر: «الابتكار الرقمي والتقدم التكنولوجي يعيدان تشكيل علاقات المستثمرين، ما يسهل على الشركات التواصل، ويعزز الشفافية، ويمكنها من الوصول إلى قاعدة أكبر من المساهمين والمستثمرين المحتملين، فمن خلال المنصات والتطبيقات المتقدمة، أصبحت الشركات قادرة على مشاركة التقارير المالية، والتحديثات التنظيمية، والمعلومات الأساسية بسهولة، ما يبقي المساهمين والمستثمرين المحتملين وكافة أصحاب المصالح على اطلاع دائم».

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