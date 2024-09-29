عموتة: الجزيرة يضع عينه على المركز الثالث في بطولة الدوري





كشف المغربي الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، عن تركيز فريقه على نيل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية المنافسة، موضحاً أن ذلك لا يمنع التقدم والتفكير في الحصول على مركز أفضل.

وقال عموتة عقب فوز «فخر أبوظبي» على النصر 3-1 في ختام الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مساء أول من أمس، إن فريقه أنهى النسخة الماضية من البطولة في المركز الثامن، وإن ذلك يجعل حصوله على اللقب، حسابياً، حسب قوله، مهمة صعبة.

وأضاف: اتفقت مع إدارة النادي على المركز الثالث لعدة أسباب، منها أن الفريق يقوده طاقم فني جديد، وتم التعاقد مع لاعبين أجانب جدد، منهم نبيل فقير الذي تأخرنا في التعاقد معه وما زال في مرحلة التأقلم على الأجواء حتى يقدم كل ما عنده، إضافة إلى أننا نعاني من الإصابات التي حرمتنا جهود بعض اللاعبين مثل كريم رقيق الذي غاب عن المباريات السابقة، وأيضاً خلفان مبارك، في ظل كل هذه الظروف يجب أن نجتهد من أجل تحقيق هدفنا بأن نكون من الأوائل في جدول الترتيب، لأن ذلك سيكون نجاحاً لنا قياساً بالمركز الذي حققه الفريق في النسخة الماضية.

وعلق عموتة على مباراة النصر، وقال: توقعنا مواجهة صعبة لأن المنافس من الفرق القوية التي تتميز في الأداء الفردي بمهارة عالية، والأداء الجماعي، لذلك لم يكن من السهل تحقيق الفوز على منافس بهذه القوة، لكن اللاعبين تحملوا المسؤولية وقدموا مباراة جيدة في الشقين الهجومي والدفاعي، ونجحوا في إحراز 3 أهداف مع إهدار بعض الفرص المؤكدة، مثل انفراد أحمد فوزي بالمرمى.

وأشار مدرب الجزيرة إلى أن فريقه رغم الفوز بالنتيجة فإنه مطالب بتطوير الأداء، وأن يكون أكثر جاهزية للتحديات المقبلة. وأضاف: من غير المعقول أن يصل 5 لاعبين إلى مرمى الخصم لمواجهة مدافعين فقط ولا ننجح في ترجمة الفرصة إلى هدف، هنالك سلبيات يجب أن نتوقف عندها حتى لا تتكرر، لأن الفوز وحده ليس النهاية، ولأننا نريد توالي النتائج الإيجابية، وبالتالي يجب أن نستفيد من الأخطاء وأن ندعم الإيجابيات حتى نتمكن من حصد المزيد من النقاط في المواجهات المقبلة.

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