منتخب الإمارات يفوز بلقب بطولة آسيا للرجبي للشباب

حافظ الإمارات للشباب على لقب بطولة آسيا لسباعيات الرجبي (تحت 18 سنة) والتي استضافتها مدينة جوهر بهرو الماليزية، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، على منتخب هونج كونج بنتيجة 43 -0.

وحقق منتخب الإمارات رقماً قياسيا بحسمه لقب البطولة دون استقبال أية نقاط "تراي"، في أية خاضها في البطولة.

وعقب ختام المنافسات، توج قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي منتخب الإمارات بكأس البطولة والميداليات الذهبية، في حين حصل منتخب هونج كونج على ميداليات الميداليات الفضية، وحل منتخب سيرلانكا في المركز الثالث ونال الميداليات البرونزية.

وعلى صعيد منافسات الشابات، حسم منتخب هونج كونج اللقب لصالحه بعد الفوز على نظيره التايلاندي في المباراة النهائية 31-5، فيما فاز منتخب ماليزيا بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على منتخب الهند 12-0، فيما جاء منتخبنا للشابات في المركز الخامس في الترتيب العام.

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