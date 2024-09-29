Sunday, 29 September 2024 10:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب الإمارات يفوز بلقب بطولة آسيا للرجبي للشباب

9/29/2024 9:19:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظ منتخب الإمارات للشباب على لقب بطولة آسيا لسباعيات الرجبي (تحت 18 سنة) والتي استضافتها مدينة جوهر بهرو الماليزية، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، على منتخب هونج كونج بنتيجة 43 -0.

وحقق منتخب الإمارات رقماً قياسيا بحسمه لقب البطولة دون استقبال أية نقاط "تراي"، في أية مباراة خاضها في البطولة.

وعقب ختام المنافسات، توج قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي منتخب الإمارات بكأس البطولة والميداليات الذهبية، في حين حصل منتخب هونج كونج على ميداليات الميداليات الفضية، وحل منتخب سيرلانكا في المركز الثالث ونال الميداليات البرونزية.

وعلى صعيد منافسات الشابات، حسم منتخب هونج كونج اللقب لصالحه بعد الفوز على نظيره التايلاندي في المباراة النهائية 31-5، فيما فاز منتخب ماليزيا بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على منتخب الهند 12-0، فيما جاء منتخبنا للشابات في المركز الخامس في الترتيب العام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN29092024000110011019ID1108727028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث