بابيلي: جنوب أفريقيا تبذل جهودا لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ولوقف العدوان على شعبنا

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN -أكد عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الافريقي أوبيد بابيلي، أن دولة جنوب أفريقيا سوف تقدم في الأيام المقبلة المزيد من الأدلة على جرائم حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين لمحكمة العدل الدولية، والتي توضح مدى ضخامة هذه الجرائم، وأنها ترتكب إبادة جماعية بحقهم.

وقال بابيلي في حديث عبر تلفزيون فلسطين، لبرنامج "مع رئيس التحرير"، "نحن نريد أن نثبت بأن ما تقوم به اسرائيل هو إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وسوف نستمر في تقدم البينات والأدلة من أجل ذلك".

وأضاف "ان اسرائيل مستمرة في قتل الفلسطينيين رغم القرارات الدولية التي تدعو لوقف جرائمها، وذلك بسبب الدعم الذي تتلقاه من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الحكومات الأوروبية التي تغض النظر عن الجرائم التي ترتكبها اسرائيل دون اتخاذ أي إجراءات".

وشدد بابيلي على ضرورة إصدار مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، لتتم محاسبته على جرائمه، وأن تكون هناك وقفة دولية جادة لوقف العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وقال: "إن الإدارة الأميركية تقدم كافة اشكال الداعم للحكومة الإسرائيلية، وبدلا من إيجاد الحل للقضية الفلسطينية، تقدم المزيد من الدعم والحماية لرئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأكد الحاجة بأن تصبح الأمم المتحدة جهازا فاعلا، مشيراً إلى أن الفيتو الأميركي المتعلق بفلسطين يفقدها الفعالية.

وشدد على ضرورة أن يتم اعتماد نظام يعمل على إنفاذ قرارات مجلس الأمن، بحيث يكون قائماً على الأغلبية، وألا يسمح لدولة واحدة باستخدام حق الفيتو، وعلى أهمية انضمام العديد من دول العالم للدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد اسرائيل إلى محكمة العدل الدولية.

ولفت إلى أن جنوب أفريقيا قدمت العديد من النداءات لبعض الدول، لضرورة اتخاذ مواقف جادة ومشتركة من أجل وقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وأن تكون القضية فاعلة في المحاكم الدولية، وأن يتم الضغط من أجل نجاح هذه القضايا.

وقال: جنوب أفريقيا تعرضت إلى الضغط من قبل العديد من الدول للتراجع عن دعوتها، إلا أنها مستمرة في هذه الخطوة، وتعتبر دعم ومساندة القضية الفلسطينية، مبدأ لا يمكن التراجع عنه.

ونوه إلى أنه تمت مضاعفة النشاطات التي تقوم بها سفارات بلاده في كافة أماكن تواجدها، لاستنهاض المنظمات العالمية في وجه الحملة الإسرائيلية الرافضة لما أقدمت عليه جنوب أفريقيا.

وبين بابيلي أن أحد أشكال الضغط التي تعرضت لها جنوب أفريقيا التلاعب بالعملية الانتخابية، إضافة إلى استخدام الوسائل الاقتصادية من أجل تراجعها عن الدعوة التي قدمتها للمحكمة ضد اسرائيل، مؤكدا أن المؤتمر الوطني الأفريقي سيواجه ويفشل كل هذه الضغوطات.

وأشار إلى أن الرأي العام في جنوب أفريقيا يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي، مؤكداً أن هذا القرار مدعوم من قبل الشعب، الذي يؤكد أن نتنياهو متورط بقتل النساء والأطفال، وهو يستحق أن يتم محاسبته على جرائمه.

وبشأن المعتقلين في سجون الاحتلال، أكد بابيلي أن ما يتعرضون له من تعذيب وقتل في سجون الاحتلال أمر مرفوض على المستوى الدولي، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق بما يتعرض له المعتقلون، وأن تشمل أية مفاوضات من أجل إطلاق النار مسألة تحريرهم من سجون الاحتلال، وكذلك قضية المستوطنات، وعودة الأرض لأصحابها الفلسطينيين.

وحول استهداف حكومة الاحتلال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، قال: "جنوب أفريقيا أدانت الحملة التي شنتها اسرائيل على الوكالة، وأكدت ضرورة الامتثال للقانون الدولي واحترام المنظمات الدولية، كما شددت على ضرورة وقف الممارسات الاسرائيلية ضد المنظمات الدولية، وأن يتم ملاحقة كل من يتعرض لها ومحاسبته في المحاكم الدولية".

وأكد بابيلي أن المواقع الدينية في القدس مهددة بسبب سياسة نتنياهو العنصرية، مشددا على عدم السماح له في تنفيذ سياسته في المدينة المقدسة، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية في نهاية المطاف سوف تنتهي بحصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله ومحاسبة اسرائيل.