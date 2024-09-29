ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال: تحديات الإعلام في عصر التكنولوجيا والحرب على الحقيقة

(MENAFN
- Palestine News Network
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عمان / PNN- انطلقت اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان أعمال ملتقى "مستقبل الإعلام والاتصال" بنسخته الثانية، بتنظيم من مركز حماية وحرية الصحفيين.
يستمر الملتقى على مدار يومين بمشاركة أكثر من 500 إعلامي وخبير في الاتصال والتكنولوجيا من دول عربية ودولية، إلى جانب حضور مؤسسات حقوقية وإعلامية بارزة.
في كلمته الافتتاحية، أشار وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني إلى التحديات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي على الإعلام التقليدي، مسلطًا الضوء على انتشار الأخبار المضللة والإشاعات وأثرها السلبي على المجتمع. كما شدد المومني على أهمية الإعلام المهني في السعي وراء الحقيقة، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. وأضاف: "ما يحدث اليوم هو اغتيال للحقيقة وحرب مشوهة"، مؤكدا الجهود الأردنية الدبلوماسية بقيادة الملك عبد الله الثاني في إظهار الواقع وتأكيد الحاجة إلى العدالة والسلام.
رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، ركز في كلمته على تأثير التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي على المشهد الإعلامي العالمي، مشيرا إلى أن هذه المنصات استحوذت على الرأي العام وشكلت أدوات للبروباغندا والكراهية. كما أكد منصور ضرورة إعادة دراسة الاستقلالية والحياد في الإعلام، خاصة في ظل الأحداث الجارية في غزة.
يهدف الملتقى إلى تقديم تحليلات عميقة حول مستقبل الإعلام والاتصال، كما سيشهد في ختامه تكريم شخصيات بارزة تساهم في الدفاع عن العدالة والقيم الإنسانية.
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