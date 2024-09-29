ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال: تحديات الإعلام في عصر التكنولوجيا والحرب على الحقيقة

MENAFN - Palestine News ) عمان / PNN- انطلقت اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان أعمال ملتقى "مستقبل الإعلام والاتصال" بنسخته الثانية، بتنظيم من مركز حماية وحرية الصحفيين.

يستمر الملتقى على مدار يومين بمشاركة أكثر من 500 إعلامي وخبير في الاتصال والتكنولوجيا من دول عربية ودولية، إلى جانب حضور مؤسسات حقوقية وإعلامية بارزة.

في كلمته الافتتاحية، أشار الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني إلى التحديات التي تفرضها وسائل والذكاء الاصطناعي على الإعلام التقليدي، مسلطًا الضوء على انتشار الأخبار المضللة والإشاعات وأثرها السلبي على المجتمع. كما شدد المومني على أهمية الإعلام المهني في السعي وراء الحقيقة، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. وأضاف: "ما يحدث اليوم هو اغتيال للحقيقة وحرب مشوهة"، مؤكدا الجهود الأردنية الدبلوماسية بقيادة الملك عبد الله الثاني في إظهار الواقع وتأكيد الحاجة إلى العدالة والسلام.

رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، ركز في كلمته على تأثير التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي على المشهد الإعلامي العالمي، مشيرا إلى أن هذه المنصات استحوذت على الرأي العام وشكلت أدوات للبروباغندا والكراهية. كما أكد منصور ضرورة إعادة دراسة الاستقلالية والحياد في الإعلام، خاصة في ظل الأحداث الجارية في غزة.

يهدف الملتقى إلى تقديم تحليلات عميقة حول مستقبل الإعلام والاتصال، كما سيشهد في ختامه تكريم شخصيات بارزة تساهم في الدفاع عن العدالة والقيم الإنسانية.