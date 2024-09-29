Sunday, 29 September 2024 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال: تحديات الإعلام في عصر التكنولوجيا والحرب على الحقيقة

9/29/2024 7:09:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان / PNN- انطلقت اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان أعمال ملتقى "مستقبل الإعلام والاتصال" بنسخته الثانية، بتنظيم من مركز حماية وحرية الصحفيين.

يستمر الملتقى على مدار يومين بمشاركة أكثر من 500 إعلامي وخبير في الاتصال والتكنولوجيا من دول عربية ودولية، إلى جانب حضور مؤسسات حقوقية وإعلامية بارزة.

في كلمته الافتتاحية، أشار وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني إلى التحديات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي على الإعلام التقليدي، مسلطًا الضوء على انتشار الأخبار المضللة والإشاعات وأثرها السلبي على المجتمع. كما شدد المومني على أهمية الإعلام المهني في السعي وراء الحقيقة، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. وأضاف: "ما يحدث اليوم هو اغتيال للحقيقة وحرب مشوهة"، مؤكدا الجهود الأردنية الدبلوماسية بقيادة الملك عبد الله الثاني في إظهار الواقع وتأكيد الحاجة إلى العدالة والسلام.

رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، ركز في كلمته على تأثير التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي على المشهد الإعلامي العالمي، مشيرا إلى أن هذه المنصات استحوذت على الرأي العام وشكلت أدوات للبروباغندا والكراهية. كما أكد منصور ضرورة إعادة دراسة الاستقلالية والحياد في الإعلام، خاصة في ظل الأحداث الجارية في غزة.

يهدف الملتقى إلى تقديم تحليلات عميقة حول مستقبل الإعلام والاتصال، كما سيشهد في ختامه تكريم شخصيات بارزة تساهم في الدفاع عن العدالة والقيم الإنسانية.

MENAFN29092024000205011050ID1108726788

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث