إعلام عبري: صفي الدين أكثر تشددا من نصر الله ويخطط لقصف تل أبيب

إعلام عبري: صفي الدين أكثر تشددا من نصر الله ويخطط لقصف تل أبيب
التاريخ
9/29/2024 4:46:58 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، أن هاشم صفي الدين بدأ يسيطر على حزب الله وهو أكثر تشددا من نصر الله.
وأضافت وسيلة الإعلام العربية، أن حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب.
وأعلن حزب الله منذ ساعات الصباح الأولى، قصف معسكر أوفيك بدفعة من صواريخ فادي 1.
MENAFN29092024000072011014ID1108726517
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.