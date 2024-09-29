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إعلام عبري: صفي الدين أكثر تشددا من نصر الله ويخطط لقصف تل أبيب

9/29/2024 4:46:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، أن هاشم صفي الدين بدأ يسيطر على حزب الله وهو أكثر تشددا من نصر الله.

وأضافت وسيلة الإعلام العربية، أن حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب.

وأعلن حزب الله منذ ساعات الصباح الأولى، قصف معسكر أوفيك بدفعة من صواريخ فادي 1.


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