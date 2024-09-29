تصبح الشريك التجاري الرسمي لنادي ليستر سيتي لكرة القدم LiteFinance شركة

هي شريك التداول الرسمي له LiteFinance نادي ليستر سيتي يعلن أن شركة

في شراكة تمتد لعدة سنوات مع نادي ليستر سيتي في الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باعتبارها شريك التداول الرسمي لهدخلت شركة LiteFinance

يسعدنا أن نعلن أن شركة LiteFinance قد دخلت في شراكة متعددة السنوات مع نادي ليستر سيتي لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز كشريك تجاري رسمي للنادي. يمثل هذا التعاون علامة فارقة لشركة LiteFinance، حيث نقوم بتوسيع حضورنا في عالم الرياضة، ومواءمة علامتنا التجارية مع أحد أكثر أندية كرة القدم الإنجليزية شهرة

«يسر نادي ليستر سيتي لكرة القدم أن يعلن أن شركة LiteFinance هي شريك التداول الرسمي الجديد له.»

تأسست شركة LiteFinance في عام 2005، وقد توسعت لتصبح وسيطًا رائدًا عبر الإنترنت، حيث تقدم خدمات التداول عالية السرعة بـ 29 لغة عالمية.

صُممت منصتنا لتمكين العملاء من تحقيق الحرية المالية، حيث توفر إمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من أدوات التداول في أسواق العملات والسلع والأسهم والأسواق الزراعية. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تقديم حلول التداول المبتكرة التي يسهل الوصول إليها إلى جمهور أوسع، مما يعزز تجربة عملائنا وقاعدة مشجعي ليستر سيتي العالمية.

القيم والرؤى المشتركة

تشترك كل من LiteFinance وليستر سيتي في الالتزام بالتميز والابتكار والنظرة العالمية. ويتمتع فريق الثعالب بمتابعة كبيرة، لا سيما في جنوب شرق آسيا، حيث يتمتعون بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خارج الأندية الستة الأوائل التقليدية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسوف تتيح هذه الشراكة لشركة LiteFinance التفاعل مع جماهير جديدة وخلق تجارب لا تُنسى لمشجعي كرة القدم وعملائنا على حد سواء.

الرؤية والتفاعل

كجزء من هذه الشراكة، ستستفيد شركة LiteFinance من الظهور المكثف للعلامة التجارية، بما في ذلك إعلانات LED المواجهة للملعب، ووضع الشعار على خلفيات المقابلات، ومجموعة مختارة من الإعلانات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع عملاؤنا بإمكانية الوصول الحصري إلى المواد الترويجية ذات العلامات التجارية، مثل البضائع المخصصة، وسيتمكنون من المشاركة في المسابقات والعروض الترويجية الخاصة المصممة لإضفاء الإثارة وتجارب لا تنسى لمشجعي كرة القدم. هذه المبادرات مصممة خصيصاً لتعزيز المشاركة والتواصل مع مشجعي ليستر سيتي بشكل هادف.

تصريحات من القيادة

علقت كريستينا ليونوفا، الرئيس التنفيذي لشركة LiteFinance، على هذه الشراكة بقولها:

«نحن سعداء ببدء هذه الرحلة المثيرة مع ليستر سيتي. تعكس هذه الشراكة التزامنا المتبادل بالتميز والابتكار. وسوف تسمح لنا تلك االشراكة بالتواصل مع جماهير جديدة وخلق تجارب مؤثرة بينما نفي بوعودنا ووضع معايير جديدة للنجاح.“

تفخر شركة LiteFinance بشراكتها مع نادي ليستر سيتي لكرة القدم وتتطلع إلى علاقة مثمرة تحقق قيمة لكلا المؤسستين والمجتمعات التي نخدمها. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيمهد الطريق لمبادرات مبتكرة ونتائج ناجحة في المستقبل.

وأضاف المدير التجاري لنادي ليستر سيتي، دان بارنيت:

”يمثل هذا التعاون فصلاً مثيراً بالنسبة لنا مع استمرارنا في توسيع نطاق وصولنا العالمي إلى شركاء جدد. نتطلع إلى العمل عن كثب مع LiteFinance لتعزيز حضور النادي على الساحة الدولية بطرق فريدة من نوعها.“