نتنياهو يعلن أن إسرائيل قد "سجلت حسابها" بشكل حاسم لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

(MENAFN
) في يوم السبت الموافق 28 سبتمبر, أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أن إسرائيل قد "سجلت حسابها" بشكل حاسم لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من خلال ضربة جوية مستهدفة في الضاحية الجنوبية لبيروت, في خطاب فيديو, أكد نتنياهو أن هذه العملية العسكرية كانت ردًا مباشرًا على فقدان العديد من الأرواح الإسرائيلية, بالإضافة إلى ضحايا من دول مختلفة, بما في ذلك مئات الأمريكيين وعشرات الفرنسيين.
كما وصف نتنياهو إزاحة نصر الله بأنها نقطة تحول حاسمة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط, وبينما اعترف بأن الأيام الصعبة قد تكون في الأفق, أكد أن هذه العملية كانت ضرورية لضمان سلامة السكان في شمال إسرائيل, وشدد على أن "نصر الله لم يكن إرهابيًا, بل كان الإرهابي", معززًا من ضرورة القضاء عليه في ضوء الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل, كما وصف الاغتيال بأنه معلم تاريخي في الصراع المستمر, يحمل إمكانية تغيير ميزان القوى في المنطقة لسنوات قادمة, وفي وقت سابق من نفس اليوم, أكد حزب الله وفاة نصر الله بعد سلسلة من الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت معقله في بيروت, مما يدل على تصعيد حاد في الصراعات المستمرة بين إسرائيل وهذه الجماعة المسلحة.
وتعكس تصريحات نتنياهو تصميم إسرائيل على إظهار القوة تجاه أعدائها, مع السعي في الوقت نفسه لتهدئة مخاوف المواطنين بشأن أمنهم, بينما تستعد المنطقة لعواقب محتملة من هذه العملية, تبقى الآثار الكاملة لهذا الإجراء غير مؤكدة, مما يحمل عواقب فورية وطويلة الأجل على الوضع الجيوسياسي في المنطقة.
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