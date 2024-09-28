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مناقصة عالمية لتنفيذ وتصميم وتشغيل توسعات الجبل الأصفر بـ350 مليون يورو

9/28/2024 11:32:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم الحكومة طرح مناقصة عالمية لتنفيذ توسعات محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحى، والانتهاء من تأهيل الشركات ومشاركة بيانات المشروع معها فى أكتوبر المقبل.

وبحسب بيانات البنك الأفريقى للتنمية أحد ممولى المشروع فإن العقد المقرر أن يبدأ فى 1 يوليو 2025، ستكون قيمته 350 مليون يورو لتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل المرحلة الأولى من المرحلة الثالثة لتوسعة المحطة.

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قدر البنك الأفريقى للتنمية أن تكلفة المرحلة الثالثة لمحطة معالجة مخلفات المياه فى الجبل الأصفر تصل إلى 510 ملايين يورو، وسيتم تمويلها من قبل البنك والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية.

وبحسب بيانات سابقة، توفر الوكالة الفرنسية للتنمية، تمويلا تنمويا بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، فيما يوفر الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية منحة بقيمة 10 ملايين يورو، ليصل إجمالى التمويلات إلى 61.5 مليون يورو.

كما يسهم البنك الأفريقى للتنمية بتمويلات بقيمة 110 ملايين يورو بواقع 80 مليون يورو من البنك و30 مليون يورو من صندوق أفريقيا تنمو معًا، وحصل على ضمانة من بريطانيا بقيمة 80 مليون يورو لتغطية التمويلات.

وتساعد محطة الجبل الأصفر الحكومة على التقدم بشأن هدف التنمية المستدام الخاص بحماية الأمن الغذائى وكذلك تحسين جودة الحياة لأكثر من 17.5 مليون نسمة سيستفيدوا من المحطة بدلًا من 12 مليون حاليًا وزراعة أكثر من 400 ألف فدان فى سيناء.

ويؤدى توسيع المحطة لزيادة الكميات المعالجة بمقدار مليون متر مكعب/ يوم لتصل إلى 3.5 مليون متر مكعب في اليوم للمعالجة الأولية والثانوية.

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