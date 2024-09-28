مناقصة عالمية لتنفيذ وتصميم وتشغيل توسعات الجبل الأصفر بـ350 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم الحكومة طرح مناقصة عالمية لتنفيذ توسعات محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحى، والانتهاء من تأهيل الشركات ومشاركة بيانات المشروع معها فى أكتوبر المقبل.
وبحسب بيانات البنك الأفريقى للتنمية أحد ممولى المشروع فإن العقد المقرر أن يبدأ فى 1 يوليو 2025، ستكون قيمته 350 مليون يورو لتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل المرحلة الأولى من المرحلة الثالثة لتوسعة المحطة.
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قدر البنك الأفريقى للتنمية أن تكلفة المرحلة الثالثة لمحطة معالجة مخلفات المياه فى الجبل الأصفر تصل إلى 510 ملايين يورو، وسيتم تمويلها من قبل البنك والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية.
وبحسب بيانات سابقة، توفر الوكالة الفرنسية للتنمية، تمويلا تنمويا بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، فيما يوفر الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية منحة بقيمة 10 ملايين يورو، ليصل إجمالى التمويلات إلى 61.5 مليون يورو.
كما يسهم البنك الأفريقى للتنمية بتمويلات بقيمة 110 ملايين يورو بواقع 80 مليون يورو من البنك و30 مليون يورو من صندوق أفريقيا تنمو معًا، وحصل على ضمانة من بريطانيا بقيمة 80 مليون يورو لتغطية التمويلات.
وتساعد محطة الجبل الأصفر الحكومة على التقدم بشأن هدف التنمية المستدام الخاص بحماية الأمن الغذائى وكذلك تحسين جودة الحياة لأكثر من 17.5 مليون نسمة سيستفيدوا من المحطة بدلًا من 12 مليون حاليًا وزراعة أكثر من 400 ألف فدان فى سيناء.
ويؤدى توسيع المحطة لزيادة الكميات المعالجة بمقدار مليون متر مكعب/ يوم لتصل إلى 3.5 مليون متر مكعب في اليوم للمعالجة الأولية والثانوية.
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