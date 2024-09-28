ثروته تتخطى 200 مليار دولار.. مارك زوكربيرغ يجني ثمار الرهان على ميتافيرس

MENAFN - Al-Borsa News) بدا رهان مارك زوكربيرغ على ميتافيرس“Metaverse” في البداية وكأنه خطأ فادح، خاصة بعد أن خسر أكثر من 100 مليار دولار من صافي ثروته. لكنه الآن يؤتي ثماره بشكل كبير.

بفضل سعر سهم“ميتا بلاتفورمز” (Meta Platforms) المرتفع بشكل قياسي، قفز صافي ثروة زوكربيرغ ستة أضعاف تقريباً في أقل من عامين ليصل إلى 201 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عتبة 200 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. ليحتل المركز الرابع في قائمة أغنى 500 شخص في العالم بعد إيلون ماسك وجيف بيزوس وبرنارد أرنو.

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في حين سجل أقطاب التكنولوجيا الآخرون قفزات كبيرة في صافي ثرواتهم هذا العام -على سبيل المثال، نمت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة“إنفيديا كورب”، جنسن هوانغ، بأكثر من الضعف لتصل إلى 106.2 مليار دولار- لم يسجل منهم نمواً بنفس القدر الذي حققته ثروة زوكربيرغ. إذ أضاف 73.4 مليار دولار إلى ثروته منذ الأول من يناير، وذلك بفضل حصته البالغة 13% في“ميتا” . أغلق سعر السهم تعاملات الأربعاء عند أعلى مستوى له على الإطلاق مرتفعاً 60% هذا العام.

الوضع الآن اختلف تماماً عن 2022، عندما انخفض سعر سهم“ميتا” وصافي ثروة زوكربيرغ بعد أن خضعت شركته لتغييرات هائلة، بما في ذلك تغيير اسمها والإعلان عن استثمارات كبيرة في“ميتافيرس”. في ذلك الوقت، كافحت“ميتا” لتجد موطئ قدم لها من خلال مقاطع الفيديو القصيرة بينما ارتفعت شعبية المنافس“تيك توك”. الآن، يعتقد المحللون أن التحول من“فيسبوك” إلى“ميتا” بدأ أخيراً يؤتي ثماره حيث تراهن الشركة بشدة على نظارات الواقع المعزز“أوريون” (Orion).

كتب محللو“جيه إم بي سيكيوريتيز” (JMP Securities) في مذكرة للمستثمرين هذا الأسبوع:“مع التقاء تحسينات الأجهزة لدى (ميتا) على مدار السنوات الخمس الماضية والتقدم مع الذكاء الاصطناعي، تمثل (أوريون) تطور (ميتا) من شركة وسائط اجتماعية إلى شركة ميتافيرس”.

منذ 2022، قامت“ميتا” بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين، مما أدى إلى تقليص قوتها العاملة العالمية بنسبة 25%. اتخذت الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا خطوات لتحسين أداء أسهمها، بما في ذلك برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 50 مليار دولار والإعلان عن أول توزيعات أرباح فصلية لـ”ميتا”.

كما تلحق الشركة بركب الذكاء الاصطناعي، إذ أنفقت بشكل كبير على مراكز البيانات والقدرة الحاسوبية، حيث يعمل زوكربيرغ على بناء مكانة رائدة في سباق الذكاء الاصطناعي على مستوى القطاع. أعلنت الشركة مؤخراً عن المزيد من الاستثمارات في الأعمال الإبداعية المولَّدة عبر الذكاء الاصطناعي، والتي تتفاعل بشكل مباشر مع المتابعين عبر الإنترنت.

كما تغيرت صورة زوكربيرغ العامة بشكل كبير عما كانت عليه قبل عامين. تم تصوير الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 40 عاماً في السابق على أنه شخص مهووس بالتقنية، واهتم بركوب الأمواج والفنون القتالية المختلطة. انتشرت مؤخراً صورة لتمثال يبلغ طوله 7 أقدام لزوجته، بريسيلا تشان، على إنستغرام، حيث ادعى زوكربيرغ أنه“يعيد التقليد الروماني المتمثل في صنع منحوتات للزوجة”.

وقال أيضاً إنه يخطط لتجنب السياسة. وبعد أن أعرب في وقت سابق عن آرائه بشأن قضايا العدالة الاجتماعية وعدم المساواة والهجرة، أعرب منذ ذلك الحين علناً عن أسفه بشأن بعض أنشطته السياسية.

وقال خلال حدث بث مباشر في سان فرانسيسكو:“في البيئة السياسية، أعتقد أنني لم يكن لدي الكثير من التطور، وأعتقد أنني أخطأت في تشخيص المشكلة بشكل أساسي”.

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