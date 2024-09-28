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عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من التعليم.. بين الأمل والمخاوف (1 - 2)

9/28/2024 2:51:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) المهندس فادي سوداح*

عمان - وصلت روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى المدارس والجامعات منذ فترة. في حين يتعامل الطلاب بشغف مع هذه التقنية، ما يزال العديد من المعلمين يواجهون التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي. قضايا مثل الخصوصية، وأساليب التقييم، والجدوى التربوية تُناقش بشكل واسع ومثير للجدل.
منذ إطلاقه، أعلنت شركة OpenAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي يوم الخميس الماضي أن روبوت الدردشة ChatGPT التابع لها يضم الآن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، مما يضاعف قاعدة المستخدمين منذ الخريف الماضي. يُبرز هذا النمو السريع تزايد شعبية وانتشار استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد ساهم نجاح ChatGPT بشكل كبير في نمو أهمية الذكاء الاصطناعي ورفع من تقييم OpenAI، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، إلى مستويات جديدة.
تشير الاستطلاعات والدراسات الحالية إلى أن الطلاب والتلاميذ هم من بين أكثر المستخدمين نشاطًا للذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT / OpenAI. تحت عنوان "رواد التغيير"، نشرت مؤسسة فودافون نتائج دراسة استقصائية أجرتها في أبريل 2024، شملت 1590 شابًا تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عامًا من جميع أنحاء ألمانيا. تم إجراء هذه الدراسة بتكليف من المؤسسة في يناير 2024. وتظهر الأرقام أن الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT / OpenAI قد أصبح جزءًا من الحياة اليومية للشباب، رغم أنه ما يزال نادر الاستخدام في بعض الفصول الدراسية.
أفاد 17 في المائة فقط من الطلاب الذين شملتهم الدراسة بأن هناك قواعد صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مدارسهم. في المقابل، ذكر أكثر من ضعف هذا العدد أنهم تعلموا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، لكن وتيرة وكيفية الاستخدام تعتمد على المعلم الفردي. كما أشار 45 في المائة من المشاركين إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس موضوعًا ذا أهمية في مدارسهم أو أنه حتى محظور وفيما يلي تحليل على ذلك.
1. الذكاء الاصطناعي كشريك في الدراسة
تحظى أدوات الذكاء الاصطناعي بشعبية كبيرة أيضًا بين الطلاب الجامعيين. في أوائل صيف عام 2023، أجرى فريق بقيادة البروفيسور يورغ فون غاريل من جامعة دارمشتات دراسة شاملة على مستوى ألمانيا حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT / OpenAI في التعليم الجامعي. قام الباحثون بدعوة الجامعات الألمانية للمشاركة، وطلبوا من الطلاب المشاركة في الدراسة التي تم إجراؤها عبر الإنترنت وبشكل مجهول. شارك في الدراسة حوالي 6300 شخص.
أفاد ما يقرب من ثلثي المشاركين بأنهم استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي كجزء من دراستهم الجامعية. وذكر حوالي نصف المشاركين أنهم يعتمدون بشكل أساسي على ChatGPT أو GPT-4 جاء في المرتبة الثانية، بفارق كبير، برنامج الترجمة DeepL المقدم من شركة كولن، وتبعه مولدات الصور المعتمدة على الذكاء الاصطناعي DALL-E وMidJourney.
أكثر الطلاب الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي ينتمون إلى مجالات الهندسة (75.3 في المائة) والرياضيات والعلوم الطبيعية (71.9 في المائة). في المقابل، كانت نسبة مستخدمي الذكاء الاصطناعي الأقل في مجالات الزراعة وعلوم التغذية وكذلك الطب البيطري، حيث بلغت (47.6 في المائة). ومن المثير للاهتمام مقارنة الطلاب حسب الدرجة الأكاديمية: ( 71.2 في المائة) من طلاب الماجستير يستخدمون الذكاء الاصطناعي في دراستهم، مقارنة( بـ 65.0 في المائة) من طلاب البكالوريوس و(51.9 في المائة) من طلاب الدكتوراة. أظهرت الإجابات أن الطلاب يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بطرق متنوعة، وغالبًا ما يعتمدون عليها لتوضيح مفاهيم علمية أو للإجابة على أسئلة معقدة. وتشمل سيناريوهات الاستخدام الأخرى البحث، وتحليل النصوص، وإنشاء المحتوى، وكذلك الترجمة. تم نشر هذه الدراسة الدقيقة في يونيو 2023. ومن المحتمل أن تكون نسبة الطلاب الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT / OpenAI قد زادت منذ ذلك الحين.
2. تحديات تقييم الأداء الأكاديمي
بينما أصبح معظم الطلاب على دراية بأدوات الذكاء الاصطناعي منذ فترة طويلة، ما يزال العديد من المعلمين في المدارس والجامعات يتعاملون مع هذه التقنية الجديدة بشك وتحفظ. بعد إطلاق روبوت المحادثة الخاص بـ OpenAI، فرضت بعض الجامعات حظرًا على استخدامه. يكمن أحد المخاوف الرئيسية في أن استعانة الطلاب بالذكاء الاصطناعي في الاختبارات قد تجعل من الصعب تقييم مستوى أدائهم الفعلي.
قام أعضاء هيئة التدريس الجامعية بتقديم مهام امتحانية تقليدية إلى ChatGPT، وكانت النتائج، ما بين الدهشة والسخرية، تشير إلى أن إجابات الذكاء الاصطناعي كانت كافية لتمكينه من النجاح في الامتحانات. أثارت التجارب التي أجرتها إذاعة بافاريا العامة ضجة كبيرة في نهاية عام 2022، حيث تم استخدام النسخة 3.5 من ChatGPT لأداء امتحانات البكالوريا البافارية الأصلية. جاءت النتائج متباينة: فقد فشل الذكاء الاصطناعي في مواد اللغة الألمانية وعلوم الحاسوب، بينما اجتاز بصعوبة الرياضيات، ونجح جزئيًا في التاريخ. عند تكرار التجربة باستخدام النسخة 4 من ChatGPT، كانت النتائج مشابهة. قام طلاب المدارس الثانوية بتقييم إجابات الذكاء الاصطناعي، وكانت النتائج مشابهة للتجربة الأولى؛ حيث تمكن ChatGPT من اجتياز الرياضيات بنسبة نجاح طفيفة، مع تفوق نسبي في بعض المواد الأخرى.
إن قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT / OpenAI على حل المهام المعقدة، مثل امتحانات الثانوية العامة، تثير قلق العديد من المعلمين. في المقابل، يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي، المتاح مجانًا للجميع، يمثل فرصة لاستبدال أنظمة الامتحانات التقليدية بأنظمة حديثة تقوم على تقييم الأداء بطرق أكثر ملاءمة للعصر الحالي. الضغوط التي تمارسها وزارات التعليم والثقافة، وجزئيًا من عالم الأعمال، تزيد من مخاوف المعلمين. وعلى أي حال، يبدو أن ظهور ChatGPT وأدوات مشابهة لم يغير الوضع الأساسي بشكل جذري، ولم يتم التوصل إلى حل نهائي حتى الآن.
3. الخصوصية والتحديات
لكن هناك عقبات أخرى في الطريق نحو دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم. العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، التي يمكنها إنشاء تسجيلات صوتية ومرئية، عروض تقديمية، وحتى المزيد، لا توضح شروط الاستخدام بشكل كافٍ. خاصةً مع العروض المجانية، يظل من غير الواضح ما يحدث للبيانات التي يدخلها المستخدمون. كما أن العديد من مقدمي الخدمات يطلبون من المستخدمين دفع تكاليف للحصول على خدمات إضافية. على الأقل، يتم تنبيه أصحاب الحسابات المجانية إلى أن إدخالاتهم قد تُستخدم في تدريب نظام الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، هذا الأمر لا يجب أن يحدث عند استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسسة تعليمية. في التعليم المدرسي، يتم منع استخدام العرض المجاني لـ ChatGPT من OpenAI لأسباب تتعلق بالخصوصية.
لكي يتمكن المعلمون من اكتساب الخبرة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وإمكانياتها، يحتاجون إلى وصول آمن يتوافق مع قوانين الخصوصية .General Data Protection Regulation (GDPR) يقدم مشروع 'استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم المدرسي' الذي تنفذه ولاية سكسونيا أنهالت Saxony- Anhalt للمعلمين إمكانية الوصول إلى أدوات مثل emuGPT و emuDALL-E للاستفادة من هذه الأدوات، يحتاج المعلمون إلى حساب على خادم التعليم الخاص بالولاية، بالإضافة إلى إتمام تدريب مسبق معتمد لضمان الجودة التعليمية. بعد ذلك، تكون هذه الأدوات متاحة لهم مجانًا. وصرح يورغن بويتنغ، المفوض التعليمي، بأن الهدف من المشروع هو جمع أكبر قدر ممكن من تجارب المعلمين حول كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

*خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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