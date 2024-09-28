عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من التعليم.. بين الأمل والمخاوف (1 - 2)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
المهندس فادي سوداح*
عمان - وصلت روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى المدارس والجامعات منذ فترة. في حين يتعامل الطلاب بشغف مع هذه التقنية، ما يزال العديد من المعلمين يواجهون التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي. قضايا مثل الخصوصية، وأساليب التقييم، والجدوى التربوية تُناقش بشكل واسع ومثير للجدل.
منذ إطلاقه، أعلنت شركة OpenAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي يوم الخميس الماضي أن روبوت الدردشة ChatGPT التابع لها يضم الآن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، مما يضاعف قاعدة المستخدمين منذ الخريف الماضي. يُبرز هذا النمو السريع تزايد شعبية وانتشار استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد ساهم نجاح ChatGPT بشكل كبير في نمو أهمية الذكاء الاصطناعي ورفع من تقييم OpenAI، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، إلى مستويات جديدة.
تشير الاستطلاعات والدراسات الحالية إلى أن الطلاب والتلاميذ هم من بين أكثر المستخدمين نشاطًا للذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT / OpenAI. تحت عنوان "رواد التغيير"، نشرت مؤسسة فودافون نتائج دراسة استقصائية أجرتها في أبريل 2024، شملت 1590 شابًا تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عامًا من جميع أنحاء ألمانيا. تم إجراء هذه الدراسة بتكليف من المؤسسة في يناير 2024. وتظهر الأرقام أن الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT / OpenAI قد أصبح جزءًا من الحياة اليومية للشباب، رغم أنه ما يزال نادر الاستخدام في بعض الفصول الدراسية.
أفاد 17 في المائة فقط من الطلاب الذين شملتهم الدراسة بأن هناك قواعد صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مدارسهم. في المقابل، ذكر أكثر من ضعف هذا العدد أنهم تعلموا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، لكن وتيرة وكيفية الاستخدام تعتمد على المعلم الفردي. كما أشار 45 في المائة من المشاركين إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس موضوعًا ذا أهمية في مدارسهم أو أنه حتى محظور وفيما يلي تحليل على ذلك.
1. الذكاء الاصطناعي كشريك في الدراسة
تحظى أدوات الذكاء الاصطناعي بشعبية كبيرة أيضًا بين الطلاب الجامعيين. في أوائل صيف عام 2023، أجرى فريق بقيادة البروفيسور يورغ فون غاريل من جامعة دارمشتات دراسة شاملة على مستوى ألمانيا حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT / OpenAI في التعليم الجامعي. قام الباحثون بدعوة الجامعات الألمانية للمشاركة، وطلبوا من الطلاب المشاركة في الدراسة التي تم إجراؤها عبر الإنترنت وبشكل مجهول. شارك في الدراسة حوالي 6300 شخص.
أفاد ما يقرب من ثلثي المشاركين بأنهم استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي كجزء من دراستهم الجامعية. وذكر حوالي نصف المشاركين أنهم يعتمدون بشكل أساسي على ChatGPT أو GPT-4 جاء في المرتبة الثانية، بفارق كبير، برنامج الترجمة DeepL المقدم من شركة كولن، وتبعه مولدات الصور المعتمدة على الذكاء الاصطناعي DALL-E وMidJourney.
أكثر الطلاب الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي ينتمون إلى مجالات الهندسة (75.3 في المائة) والرياضيات والعلوم الطبيعية (71.9 في المائة). في المقابل، كانت نسبة مستخدمي الذكاء الاصطناعي الأقل في مجالات الزراعة وعلوم التغذية وكذلك الطب البيطري، حيث بلغت (47.6 في المائة). ومن المثير للاهتمام مقارنة الطلاب حسب الدرجة الأكاديمية: ( 71.2 في المائة) من طلاب الماجستير يستخدمون الذكاء الاصطناعي في دراستهم، مقارنة( بـ 65.0 في المائة) من طلاب البكالوريوس و(51.9 في المائة) من طلاب الدكتوراة. أظهرت الإجابات أن الطلاب يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بطرق متنوعة، وغالبًا ما يعتمدون عليها لتوضيح مفاهيم علمية أو للإجابة على أسئلة معقدة. وتشمل سيناريوهات الاستخدام الأخرى البحث، وتحليل النصوص، وإنشاء المحتوى، وكذلك الترجمة. تم نشر هذه الدراسة الدقيقة في يونيو 2023. ومن المحتمل أن تكون نسبة الطلاب الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT / OpenAI قد زادت منذ ذلك الحين.
2. تحديات تقييم الأداء الأكاديمي
بينما أصبح معظم الطلاب على دراية بأدوات الذكاء الاصطناعي منذ فترة طويلة، ما يزال العديد من المعلمين في المدارس والجامعات يتعاملون مع هذه التقنية الجديدة بشك وتحفظ. بعد إطلاق روبوت المحادثة الخاص بـ OpenAI، فرضت بعض الجامعات حظرًا على استخدامه. يكمن أحد المخاوف الرئيسية في أن استعانة الطلاب بالذكاء الاصطناعي في الاختبارات قد تجعل من الصعب تقييم مستوى أدائهم الفعلي.
قام أعضاء هيئة التدريس الجامعية بتقديم مهام امتحانية تقليدية إلى ChatGPT، وكانت النتائج، ما بين الدهشة والسخرية، تشير إلى أن إجابات الذكاء الاصطناعي كانت كافية لتمكينه من النجاح في الامتحانات. أثارت التجارب التي أجرتها إذاعة بافاريا العامة ضجة كبيرة في نهاية عام 2022، حيث تم استخدام النسخة 3.5 من ChatGPT لأداء امتحانات البكالوريا البافارية الأصلية. جاءت النتائج متباينة: فقد فشل الذكاء الاصطناعي في مواد اللغة الألمانية وعلوم الحاسوب، بينما اجتاز بصعوبة الرياضيات، ونجح جزئيًا في التاريخ. عند تكرار التجربة باستخدام النسخة 4 من ChatGPT، كانت النتائج مشابهة. قام طلاب المدارس الثانوية بتقييم إجابات الذكاء الاصطناعي، وكانت النتائج مشابهة للتجربة الأولى؛ حيث تمكن ChatGPT من اجتياز الرياضيات بنسبة نجاح طفيفة، مع تفوق نسبي في بعض المواد الأخرى.
إن قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT / OpenAI على حل المهام المعقدة، مثل امتحانات الثانوية العامة، تثير قلق العديد من المعلمين. في المقابل، يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي، المتاح مجانًا للجميع، يمثل فرصة لاستبدال أنظمة الامتحانات التقليدية بأنظمة حديثة تقوم على تقييم الأداء بطرق أكثر ملاءمة للعصر الحالي. الضغوط التي تمارسها وزارات التعليم والثقافة، وجزئيًا من عالم الأعمال، تزيد من مخاوف المعلمين. وعلى أي حال، يبدو أن ظهور ChatGPT وأدوات مشابهة لم يغير الوضع الأساسي بشكل جذري، ولم يتم التوصل إلى حل نهائي حتى الآن.
3. الخصوصية والتحديات
لكن هناك عقبات أخرى في الطريق نحو دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم. العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، التي يمكنها إنشاء تسجيلات صوتية ومرئية، عروض تقديمية، وحتى المزيد، لا توضح شروط الاستخدام بشكل كافٍ. خاصةً مع العروض المجانية، يظل من غير الواضح ما يحدث للبيانات التي يدخلها المستخدمون. كما أن العديد من مقدمي الخدمات يطلبون من المستخدمين دفع تكاليف للحصول على خدمات إضافية. على الأقل، يتم تنبيه أصحاب الحسابات المجانية إلى أن إدخالاتهم قد تُستخدم في تدريب نظام الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، هذا الأمر لا يجب أن يحدث عند استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسسة تعليمية. في التعليم المدرسي، يتم منع استخدام العرض المجاني لـ ChatGPT من OpenAI لأسباب تتعلق بالخصوصية.
لكي يتمكن المعلمون من اكتساب الخبرة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وإمكانياتها، يحتاجون إلى وصول آمن يتوافق مع قوانين الخصوصية .General Data Protection Regulation (GDPR) يقدم مشروع 'استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم المدرسي' الذي تنفذه ولاية سكسونيا أنهالت Saxony- Anhalt للمعلمين إمكانية الوصول إلى أدوات مثل emuGPT و emuDALL-E للاستفادة من هذه الأدوات، يحتاج المعلمون إلى حساب على خادم التعليم الخاص بالولاية، بالإضافة إلى إتمام تدريب مسبق معتمد لضمان الجودة التعليمية. بعد ذلك، تكون هذه الأدوات متاحة لهم مجانًا. وصرح يورغن بويتنغ، المفوض التعليمي، بأن الهدف من المشروع هو جمع أكبر قدر ممكن من تجارب المعلمين حول كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم.
*خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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