Saturday, 28 September 2024 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يلاحق الرعاة ويرهب المواطنين في منطقة المالح بالأغوار الشمالية

9/28/2024 6:08:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN- لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الرعاة في منطقة المالح بالأغوار الشمالية، وشرعت بترهيب المواطنين في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال لاحقت الرعاة في منطقة المالح، وشرعت بترهيب وتخويف السكان في المنطقة، واحتجزوا أطفالا ونساء

MENAFN28092024000205011050ID1108725084

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث