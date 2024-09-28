الاحتلال يلاحق الرعاة ويرهب المواطنين في منطقة المالح بالأغوار الشمالية

الاحتلال يلاحق الرعاة ويرهب المواطنين في منطقة المالح بالأغوار الشمالية
التاريخ
9/28/2024 6:08:57 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الأغوار / PNN- لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الرعاة في منطقة المالح بالأغوار الشمالية، وشرعت بترهيب المواطنين في المنطقة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال لاحقت الرعاة في منطقة المالح، وشرعت بترهيب وتخويف السكان في المنطقة، واحتجزوا أطفالا ونساء
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