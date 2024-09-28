شركة New York Life Investments تعلن عن تغييرات في تشكيلة صناديق الاستثمار المتداولة (ETF).

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة New York Life Investments عن خططها لتصفية صناديق الاستثمار المتداولة التالية (المشار إليها فيما يلي باسم "الصناديق") كجزء من المراجعة الدورية التي تجريها الشركة لمجموعة منتجاتها:



NYLI 500 International ETF‏ ‏(IQIN)

NYLI CBRE NextGen ‏ETF ‏‏ (ROOF) NYLI Engender Equality ETF‏ ‏(EQUL)

ستتوقف الصناديق عن ولن تقبل أوامر الإنشاء أو الاسترداد بعد إغلاق السوق في 20 نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن يتم إرسال عائدات التصفية إلى المساهمين في أو حوالي 27 نوفمبر 2024.

حول شركة New York Life Investments

مع أكثر من 727 مليار دولار أمريكي من الأصول قيد الإدارة اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تتألف شركة New York Life Investments ، وهي واحدة من أكبر 30 شركة إدارة أموال وفقًا لمجلة Pensions & Investments*، من شركات إدارة الأصول العالمية التابعة لشركتها الأم، شركة New York Life Insurance Company ، وتوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى فرق استثمارية متخصصة ومستقلة من خلال مجموعة الشركات التابعة لها. تظل New York Life Investments ملتزمة تجاه العملاء من خلال مزيج من وجهات النظر المتنوعة لمتاجرها والتركيز طويل الأمد على العلاقات المستدامة.

*صنفت شركة New York Life Investment Management في المرتبة 26 من بين أكبر مديري الاستثمار المؤسسي في تقرير Pensions & Investments لأكبر شركات إدارة الأموال لعام 202 ، والذي تم نشره في يونيو 2024، استنادًا إلى الأصول الخاضعة للإدارة المؤسسية في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 12/31/23. ولم يتم دفع أي تعويضات مباشرة أو غير مباشرة لإنشاء هذا التصنيف وتوزيعه.

تخضع جميع الاستثمارات للمخاطر وستتقلب قيمتها.

ضع في اعتبارك الأهداف الاستثمارية للصناديق ومخاطرها ورسومها ونفقاتها بعناية قبل الاستثمار. تتضمن نشرة الإصدار وبيان المعلومات الإضافية هذه المعلومات وغيرها من المعلومات ذات الصلة حول الصناديق وتتوفر عن طريق زيارة nylinvestments أو الاتصال بالرقم ‎(888) 474-7725. اقرأ نشرة الإصدار بعناية قبل الاستثمار.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

جهات الاتصال

للحصول على معلومات إضافية حول New York Life Investments، يرجى الاتصال بـ: