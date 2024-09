شركة New York Life Investments تعلن عن تغييرات في تشكيلة صناديق الاستثمار المتداولة (ETF).

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة New York Life Investments عن خططها لتصفية صناديق الاستثمار المتداولة التالية (المشار إليها فيما يلي باسم "الصناديق") كجزء من المراجعة الدورية التي تجريها الشركة لمجموعة منتجاتها:



NYLI 500 International ETF‏ ‏(IQIN)

NYLI CBRE NextGen ‏ETF ‏‏ (ROOF) NYLI Engender Equality ETF‏ ‏(EQUL)

ستتوقف الصناديق عن ولن تقبل أوامر الإنشاء أو الاسترداد بعد إغلاق السوق في 20 نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن يتم إرسال عائدات التصفية إلى المساهمين في أو حوالي 27 نوفمبر 2024.

حول شركة New York Life Investments

مع أكثر من 727 مليار دولار أمريكي من الأصول قيد الإدارة اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تتألف شركة New York Life Investments ، وهي واحدة من أكبر 30 شركة إدارة أموال وفقًا لمجلة Pensions & Investments*، من شركات إدارة الأصول العالمية التابعة لشركتها الأم، شركة New York Life Insurance Company ، وتوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى فرق استثمارية متخصصة ومستقلة من خلال مجموعة الشركات التابعة لها. تظل New York Life Investments ملتزمة تجاه العملاء من خلال مزيج من وجهات النظر المتنوعة لمتاجرها والتركيز طويل الأمد على العلاقات المستدامة.

*صنفت شركة New York Life Investment Management في المرتبة 26 من بين أكبر مديري الاستثمار المؤسسي في تقرير Pensions & Investments لأكبر شركات إدارة الأموال لعام 202 ، والذي تم نشره في يونيو 2024، استنادًا إلى الأصول الخاضعة للإدارة المؤسسية في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 12/31/23. ولم يتم دفع أي تعويضات مباشرة أو غير مباشرة لإنشاء هذا التصنيف وتوزيعه.

تخضع جميع الاستثمارات للمخاطر وستتقلب قيمتها.

ضع في اعتبارك الأهداف الاستثمارية للصناديق ومخاطرها ورسومها ونفقاتها بعناية قبل الاستثمار. تتضمن نشرة الإصدار وبيان المعلومات الإضافية هذه المعلومات وغيرها من المعلومات ذات الصلة حول الصناديق وتتوفر عن طريق زيارة nylinvestments أو الاتصال بالرقم ‎(888) 474-7725. اقرأ نشرة الإصدار بعناية قبل الاستثمار.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

جهات الاتصال

للحصول على معلومات إضافية حول New York Life Investments، يرجى الاتصال بـ: