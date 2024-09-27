ضمن القصص المشرفة بالمدارس الحكومية..نجاح دمج الطالب علي مختار في ابتدائية المتنبي للبنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تلك‭ ‬كانت‭ ‬كلمات‭ ‬الأستاذة‭ ‬كلثم‭ ‬علي‭ ‬الرازقي‭ ‬مديرة‭ ‬مدرسة‭ ‬المتنبي‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬التربويات‭ ‬اللاتي‭ ‬كان‭ ‬لهن‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الطالب‭ ‬علي‭ ‬مختار‭ ‬ومساعدته‭ ‬على‭ ‬تخطي‭ ‬ظروفه‭ ‬الصحية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬إصابته‭ ‬بمتلازمة‭ (‬كليبل‭ ‬فيل‭) ‬النادرة،‭ ‬وتشجيعه،‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراته،‭ ‬وتسهيل‭ ‬اندماجه‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدرسي‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬شكرت‭ ‬والدة‭ ‬الطالب‭ ‬السيدة‭ ‬ريم‭ ‬عبد‭ ‬علي‭ ‬منصور‭ ‬الإدارة‭ ‬المدرسية‭ ‬والمعلمات‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يتلقاه‭ ‬ابنها،‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬ثقته‭ ‬بنفسه‭ ‬وتطويره‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والشخصي،‭ ‬فهو‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬الابتدائي،‭ ‬ولوحظ‭ ‬عليه‭ ‬تطور‭ ‬كبير‭ ‬منذ‭ ‬التحاقه‭ ‬بالمدرسة‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الماضي‭.‬

وأضافت‭ ‬الأم‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬الصحية‭ ‬لابنها‭ ‬حتمت‭ ‬عليه‭ ‬التعرض‭ ‬لفترات‭ ‬علاج‭ ‬طويلة‭ ‬جعلت‭ ‬منه‭ ‬شخصية‭ ‬خجولة‭ ‬وغير‭ ‬اجتماعية‭ ‬ولا‭ ‬يتقبل‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬عائلته،‭ ‬لكن‭ ‬احتواء‭ ‬المدرسة‭ ‬جعل‭ ‬انتقاله‭ ‬إليها‭ ‬سلساً‭ ‬وسهلاً‭ ‬وناجحاً‭ ‬بصورة‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نتوقعها،‭ ‬فقد‭ ‬شكلت‭ ‬فريق‭ ‬دعم‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬استقباله‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر،‭ ‬وفي‭ ‬الصفوف،‭ ‬وحتى‭ ‬انتهاء‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إسناد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬القيادية‭ ‬إليه‭ ‬مثل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الطابور‭ ‬الصباحي‭ ‬وبعض‭ ‬الفعاليات‭ ‬المدرسية،‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬شخصيته،‭ ‬وساعده‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصداقات،‭ ‬وأصبح‭ ‬يحب‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬لما‭ ‬يلقاه‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬حب‭ ‬واهتمام‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تطبق‭ ‬سياسة‭ ‬دمج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬التربية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬بإشراف‭ ‬كوادر‭ ‬مؤهلة،‭ ‬وبعد‭ ‬توفير‭ ‬البرامج‭ ‬والتقنيات‭ ‬المناسبة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭.‬