وزارة التربية شاركت باجتماع مكتب التربية العربي لدول الخليج في الرياض

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
عقد مكتب التربية
العربي لدول الخليج اجتماع المجلس التنفيذي الثالث والتسعين بمقره في مدينة الرياض، بحضور عدد من كبار المسؤولين التربويين، وبمشاركة متروك المطيري ممثلا للكويت عن وكيل وزارة التربية.
وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لقادة الدول الأعضاء لدعمهم المتواصل لمكتب التربية العربي وأجهزته المتخصصة، وكذلك لوزراء التربية والتعليم في دول الخليج، على جهودهم في دعم البرامج التربوية المشتركة، مثمنا جهود المكتب في التحضير والتنسيق لعقد الاجتماع. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المكتب في تنفيذ برامجه والمشروعات المتخصصة.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير شامل حول سير العمل لبرامج المكتب والمراكز التابعة له في الدورة المالية الحالية 2023-2024، كما استعرض المنجزات المحققة حتى الآن، معربا عن تقديره للمكتب على تحقيق مستهدفات البرامج المنفذة.
وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس مقترحات البرامج والمشروعات المقررة للدورة المالية القادمة 2025-2026، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التربوي بين دول الخليج ودعم جودة التعليم في المنطقة.
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