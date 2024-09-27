الوفيات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 9 (كونا) -- في ذمة الله:
- محمد سليمان عبدالرحمن البالول 73 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الجابرية ق9 ش11 م10
- سلوى عفيفي أحمد الساكت 75 عاما (شيعت)
(أرملة راشد فالح مصلح البالود)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: غرب عبدالله المبارك ق5 ش524 م298
- مساعد عبدالعزيز زيد السبيعي 72 عاما (يشيع غدا السبت التاسعة صباحا)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: مشرف ق1 الشارع الثالث م28
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
MENAFN27092024000071011013ID1108723791
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.