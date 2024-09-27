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الصفدي يلتقي لافروف في نيويورك وهذا ما تباحثا بشأنه

9/27/2024 2:51:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم أمس، مباحثات موسعة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تناولت العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية وكل ما ترتكبه إسرائيل مما يدفع إلى هاوية حرب إقليمية.

وبحث الوزيران جهود حل الأزمة السورية وضرورة التوصل لحل سياسي ينهي هذه الأزمة ويعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

وأكد الوزيران على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين الأردن وروسيا، وسبل تعزيزها في عديد مجالات، جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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