بنك سعودي يفوز بجائزة لدعمه ريادة الأعمال النسائية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – حصل بنك التنمية الاجتماعية السعودي SDB على الجائزة البلاتينية كأفضل مؤسسة مالية ممولة للسيدات رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. حيث تَسَلَمَ الجائزة مستشار البنك السيد سعيد بن صالح الزهراني خلال المنتدى العالمي المالي للشركات المتوسطة والصغيرة 2024، والذي أقيم في مدينة ساو باولو الاسبوع الماضي.

وفقاً للمعلومات التي نشرها بنك التنمية الاجتماعية السعودي، فإن هذه الجائزة من تنظيم منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع الشركة المالية العالمية IFC كتكريم خاص للمؤسسات المالية التي ساهمت في تطوير وتنمية ريادة الاعمال.

سلمت الجائزة خلال حدث في ساو باولو

وفي المادة التي نشرها، سلط البنك الضوء على دوره في دعم ريادة الأعمال النسائية، من خلال مساعدة السيدات في تحقيق طموحاتهم المهنية والاقتصادية من خلال برامج تمويلية مبتكرة ومرنة موجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أضاف البنك بأن هذه الجائزة تعكس الالتزام في دعم رائدات الأعمال وتقديم الفرص الاقتصادية كجزء من رؤية قطر الاقتصادية 2030، وهي الاستراتيجية الوطنية السعودية في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وقال الزهراني:“يشرفنا استلام هذه الجائزة الدولية التي تتوج جهود حكومة بلادي في تمكين الاشخاص ودعم ريادة الأعمال، خاصة السيدات، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي”. ووفقاً لـ

Arab News، فإن بنك التنمية الاجتماعية السعودي قد قدم في النصف الأول من هذا العام 4.6 مليار ريال سعودي (1.2 مليار دولار) كتمويل لـ 70 ألف شخص.

فايز نور الدين/AFPخبر صحفي

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