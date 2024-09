MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – حصل بنك التنمية الاجتماعية السعودي SDB على الجائزة البلاتينية كأفضل مؤسسة مالية ممولة للسيدات رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. حيث تَسَلَمَ الجائزة مستشار البنك السيد سعيد بن صالح الزهراني خلال المنتدى العالمي المالي للشركات المتوسطة والصغيرة 2024، والذي أقيم في مدينة ساو باولو الاسبوع الماضي.

وفقاً للمعلومات التي نشرها بنك التنمية الاجتماعية السعودي، فإن هذه الجائزة من تنظيم منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع الشركة المالية العالمية IFC كتكريم خاص للمؤسسات المالية التي ساهمت في تطوير وتنمية ريادة الاعمال.

سلمت الجائزة خلال حدث في ساو باولو

وفي المادة التي نشرها، سلط البنك الضوء على دوره في دعم ريادة الأعمال النسائية، من خلال مساعدة السيدات في تحقيق طموحاتهم المهنية والاقتصادية من خلال برامج تمويلية مبتكرة ومرنة موجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أضاف البنك بأن هذه الجائزة تعكس الالتزام في دعم رائدات الأعمال وتقديم الفرص الاقتصادية كجزء من رؤية قطر الاقتصادية 2030، وهي الاستراتيجية الوطنية السعودية في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وقال الزهراني:“يشرفنا استلام هذه الجائزة الدولية التي تتوج جهود حكومة بلادي في تمكين الاشخاص ودعم ريادة الأعمال، خاصة السيدات، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي”. ووفقاً لـ

Arab News، فإن بنك التنمية الاجتماعية السعودي قد قدم في النصف الأول من هذا العام 4.6 مليار ريال سعودي (1.2 مليار دولار) كتمويل لـ 70 ألف شخص.

فايز نور الدين/AFPخبر صحفي

The post بنك سعودي يفوز بجائزة لدعمه ريادة الأعمال النسائية appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .