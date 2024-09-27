5 أخطاء شائعة عند تسخين الطعام بالميكروويف

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN -أفران الميكروويف من أسهل الأجهزة وأكثرها كفاءة بالاستخدام في المطبخ، حيث تجعل وجباتك جاهزة للأكل في غضون دقائق فقط. ولكن إذا كنت من مستخدمي هذا الجهاز بكثرة، فسوف تفاجأ بمعرفة أن بعض الأخطاء الشائعة يمكن أن يؤثر على مذاق طعامك وملمسه وحتى قيمته الغذائية وصحتك.

وقال خبراء في مجال الصحة لموقع NDTV إن هناك 5 أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون في أثناء استخدام جهاز الميكرويف، وهي:

عدم تغطية الطعام

تعتبر أجهزة الميكروويف جيدة للطهي السريع، ولكنها قد تجعل طعامك خطيرا وذا مذاق سيئ إذا لم تقم بتغطية حاويات التسخين بشكل صحيح.

ويقول الخبراء إن عدم تغطية الطعام يجعل الوجبات جافة وغير صالحة للأكل، كما أنه يتسبب في فوضى داخل الميكروويف بسبب تناثر الطعام.

ويمكن أن يعمل الغطاء الآمن للميكروويف أو الطبق الزجاجي كحاجز، مما يحافظ على الرطوبة في طعامك. كما أنه يساعد في الطهي على نحو متساو.

استخدام الحاويات البلاستيكية

تذكر أن ليس كل الأطباق والأوعية مناسبة للاستخدام في الميكروويف، فإذا كنت تريد تسخين وجبة بعبوة لاستيكية، فتأكد من أنها تحمل علامة "آمنة للاستخدام في الميكروويف".

ويقول الخبراء إنه يمكن لبعض المواد البلاستيكية أن تذوب وتطلق مواد كيميائية ضارة عند التسخين ما سيجعل طعامك سما قاتلا.

وحتى الأواني المعدنية ممنوعة في الميكروويف، لأنها يمكن أن تؤدي إلى شرارات وانفجارات، فعند استخدام الميكروويف، تأكد من استخدام الأواني الزجاجية أو الخزفية أو المناسبة للاستخدام في هذا الجهاز لتجنب الحوادث والإصابة بالأمراض.

التسخين على طاقة مرتفعة

لا تحتاج الأطعمة كلها إلى التسخين بأقصى طاقة، وأحد الأخطاء الشائعة هو استخدام الطاقة العالية الافتراضية لكل شيء.

وفي حين أنها تساعد في جعل بقايا الطعام ساخنة ورطبة، فإن بعض الأطعمة مثل الزبدة والشوكولاتة والبيض لا تحتاج إلى هذه الكثافة من الحرارة.

وهنا ينصحك الخبراء بإعداد الطاقة المنخفضة لمثل هذه الأطعمة أو حتى عند إذابة اللحوم المجمدة، واعرف أن خفض شدة الحرارة يمكن أن يضمن طهي طعامك أو إعادة تسخينه بشكل متساو.

تخطي "تحريك الوجبات"

إذا قمت بتسخين طبق ممتلئ بالطعام لتجد نصفه ساخنًا جدًا والنصف الآخر باردًا جدًا، فستعرف حتما أهمية تحريك الطعام عند وضعه في هذا الجهاز.

ومن المعروف أن الميكرويف يسخن الطعام بشكل غير متساوٍ، لذا ينصحك الخبراء بضرورة تحريك طعامك على فترات للتأكد من تسخينه بالتساوي.

عدم ترك الطعام يرتاح

قد يبدو صوت "بيب بيب" وكأنه نهاية الطهي، لكن طعامك لا يزال في مرحلة التسخين.

وبحسب الخبراء يسخن الميكروويف الطعام بشكل غير متساوٍ، لذا فإن وقت الراحة يسمح للحرارة في التوزع بالتساوي.

ويمكن أن يساعدك هذا في تجنب تلك الأجزاء الباردة العشوائية أو أجزاء الطعام الساخنة للغاية، وهنا ينصحك الخبراء بترك طبقك يرتاح لبضع دقائق حتى ينضج ويستقر.