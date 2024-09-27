5 أخطاء شائعة عند تسخين الطعام بالميكروويف

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN -
أفران الميكروويف من أسهل الأجهزة وأكثرها كفاءة بالاستخدام في المطبخ، حيث تجعل وجباتك جاهزة للأكل في غضون دقائق فقط. ولكن إذا كنت من مستخدمي هذا الجهاز بكثرة، فسوف تفاجأ بمعرفة أن بعض الأخطاء الشائعة يمكن أن يؤثر على مذاق طعامك وملمسه وحتى قيمته الغذائية وصحتك.
وقال خبراء في مجال الصحة لموقع NDTV إن هناك 5 أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون في أثناء استخدام جهاز الميكرويف، وهي:
عدم تغطية الطعام
تعتبر أجهزة الميكروويف جيدة للطهي السريع، ولكنها قد تجعل طعامك خطيرا وذا مذاق سيئ إذا لم تقم بتغطية حاويات التسخين بشكل صحيح.
ويقول الخبراء إن عدم تغطية الطعام يجعل الوجبات جافة وغير صالحة للأكل، كما أنه يتسبب في فوضى داخل الميكروويف بسبب تناثر الطعام.
ويمكن أن يعمل الغطاء الآمن للميكروويف أو الطبق الزجاجي كحاجز، مما يحافظ على الرطوبة في طعامك. كما أنه يساعد في الطهي على نحو متساو.
استخدام الحاويات البلاستيكية
تذكر أن ليس كل الأطباق والأوعية مناسبة للاستخدام في الميكروويف، فإذا كنت تريد تسخين وجبة بعبوة لاستيكية، فتأكد من أنها تحمل علامة "آمنة للاستخدام في الميكروويف".
ويقول الخبراء إنه يمكن لبعض المواد البلاستيكية أن تذوب وتطلق مواد كيميائية ضارة عند التسخين ما سيجعل طعامك سما قاتلا.
وحتى الأواني المعدنية ممنوعة في الميكروويف، لأنها يمكن أن تؤدي إلى شرارات وانفجارات، فعند استخدام الميكروويف، تأكد من استخدام الأواني الزجاجية أو الخزفية أو المناسبة للاستخدام في هذا الجهاز لتجنب الحوادث والإصابة بالأمراض.
التسخين على طاقة مرتفعة
لا تحتاج الأطعمة كلها إلى التسخين بأقصى طاقة، وأحد الأخطاء الشائعة هو استخدام الطاقة العالية الافتراضية لكل شيء.
وفي حين أنها تساعد في جعل بقايا الطعام ساخنة ورطبة، فإن بعض الأطعمة مثل الزبدة والشوكولاتة والبيض لا تحتاج إلى هذه الكثافة من الحرارة.
وهنا ينصحك الخبراء بإعداد الطاقة المنخفضة لمثل هذه الأطعمة أو حتى عند إذابة اللحوم المجمدة، واعرف أن خفض شدة الحرارة يمكن أن يضمن طهي طعامك أو إعادة تسخينه بشكل متساو.
تخطي "تحريك الوجبات"
إذا قمت بتسخين طبق ممتلئ بالطعام لتجد نصفه ساخنًا جدًا والنصف الآخر باردًا جدًا، فستعرف حتما أهمية تحريك الطعام عند وضعه في هذا الجهاز.
ومن المعروف أن الميكرويف يسخن الطعام بشكل غير متساوٍ، لذا ينصحك الخبراء بضرورة تحريك طعامك على فترات للتأكد من تسخينه بالتساوي.
عدم ترك الطعام يرتاح
قد يبدو صوت "بيب بيب" وكأنه نهاية الطهي، لكن طعامك لا يزال في مرحلة التسخين.
وبحسب الخبراء يسخن الميكروويف الطعام بشكل غير متساوٍ، لذا فإن وقت الراحة يسمح للحرارة في التوزع بالتساوي.
ويمكن أن يساعدك هذا في تجنب تلك الأجزاء الباردة العشوائية أو أجزاء الطعام الساخنة للغاية، وهنا ينصحك الخبراء بترك طبقك يرتاح لبضع دقائق حتى ينضج ويستقر.
MENAFN27092024000205011050ID1108722702