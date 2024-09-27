Friday, 27 September 2024 04:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يشدد من إجراءاته على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل

9/27/2024 7:09:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من إجراءاتها العسكرية على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، وأطلق النار باتجاه المواطنين على مدخلها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء على مدخل إذنا، لمنع المواطنين من المرور عبر مدخلها المغلق.

ومنذ بداية شهر أيلول/سبتمبر الجاري، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على بوابة "اللية"، عند المدخل الشمالي للبلدة الواصل إلى فرش الهوى ومدينة الخليل

MENAFN27092024000205011050ID1108722525

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث