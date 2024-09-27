الاحتلال يشدد من إجراءاته على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من إجراءاتها العسكرية على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، وأطلق النار باتجاه المواطنين على مدخلها.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء على مدخل إذنا، لمنع المواطنين من المرور عبر مدخلها المغلق.
ومنذ بداية شهر أيلول/سبتمبر الجاري، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على بوابة "اللية"، عند المدخل الشمالي للبلدة الواصل إلى فرش الهوى ومدينة الخليل
MENAFN27092024000205011050ID1108722525
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.