الاحتلال يشدد من إجراءاته على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من إجراءاتها العسكرية على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، وأطلق النار باتجاه المواطنين على مدخلها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء على مدخل إذنا، لمنع المواطنين من المرور عبر مدخلها المغلق.

ومنذ بداية شهر أيلول/سبتمبر الجاري، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على بوابة "اللية"، عند المدخل الشمالي للبلدة الواصل إلى فرش الهوى ومدينة الخليل