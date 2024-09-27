شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد مواطنان صباح اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في حي الزهور شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأصيب العديد من المواطنين جراء قصف الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
واستشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا بشارع حميد في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
كما استشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين بمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل قرب مفترق الهباش في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.
وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين والعديد من المصابين من منزل بمنطقة الجرن في جباليا شمال قطاع غزة.
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