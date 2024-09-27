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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

9/27/2024 4:45:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد مواطنان صباح اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في حي الزهور شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


وأصيب العديد من المواطنين جراء قصف الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.


واستشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا بشارع حميد في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.


كما استشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين بمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.


وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل قرب مفترق الهباش في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.


وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين والعديد من المصابين من منزل بمنطقة الجرن في جباليا شمال قطاع غزة.

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