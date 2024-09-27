تواصل الحرب على غزة: شهداء وجرحى في غزة ودير البلح

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة /PNN/على الرغم من توسيع الجيش الإسرائيلي قصفه على لبنان، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة القصف على قطاع غزة لليوم الـ357 على التوالي.
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,534 مواطنا، وإصابة 96,092 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
وعلى الرغم من توسيع الجيش الإسرائيلي قصفه على لبنان، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة القصف على قطاع غزة لليوم الـ357 على التوالي.
وأفادت مصادر محلية بأنه استُشهد، فجر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.
وأكدت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو شنب في شارع حميد غربي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء ولإصابة آخرين.
كما أفادت بأن مواطنا استُشهد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في دير البلح، وسط قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قصفت خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى لارتقاء شهيد ولإصابة عدد آخر.
MENAFN27092024000205011050ID1108721627
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.