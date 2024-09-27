تواصل الحرب على غزة: شهداء وجرحى في غزة ودير البلح

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN/على الرغم من توسيع الجيش الإسرائيلي قصفه على لبنان، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة القصف على قطاع غزة لليوم الـ357 على التوالي.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,534 مواطنا، وإصابة 96,092 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

وعلى الرغم من توسيع الجيش الإسرائيلي قصفه على لبنان، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة القصف على قطاع غزة لليوم الـ357 على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بأنه استُشهد، فجر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأكدت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو شنب في شارع حميد غربي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء ولإصابة آخرين.

كما أفادت بأن مواطنا استُشهد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قصفت خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى لارتقاء شهيد ولإصابة عدد آخر.



